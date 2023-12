Elle porte peut-être l'insigne du trident, mais la Maserati MC20 était, à l'origine, destinée à être une Alfa Romeo. Cette dernière a finalement obtenu sa propre voiture de sport phare avec la 33 Stradale, justement basée sur la MC20.

Cela signifie qu'il existe désormais deux nouvelles supercars italiennes qui ne portent ni cheval cabré ni insigne de taureau enragé. La Maserati a d’ailleurs fait le déplacement jusqu'au Nürburgring où un pilote d'essai du magazine Sport Auto l'a mis à l'épreuve.

Christian Gebhardt a mis 7 minutes et 25 secondes pour boucler un tour de la Nordschleife avec la MC20 équipée de pneus Bridgestone Potenza Sport. Mais que vaut la Maserati face aux autres voitures de performance haut de gamme ? À titre de comparaison, le même pilote a bouclé ce circuit difficile en 6:58 au volant de la Ferrari 296 GTB et en seulement 6:54 avec la Porsche 911 GT3 RS.

Pas aussi puissante que prévu ?

D’autres voitures testées par Sport Auto, bien moins chères, se sont également montrées plus véloces que la MC20. On peut citer la BMW M4 CSL qui a fait le tour en 7:17. Est-ce le moteur à l’avant, du coupé bavarois, qui lui a permis de prendre l’avantage sur l’italienne à moteur central ? Non pas que nous essayions de trouver des excuses à la MC20, mais la BMW avait des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R plus performants. Il y a quelques années, Christian Gebhardt a testé la BMW M5 CS, plus grande et plus lourde, avec un temps de 7 min 29 s, soit seulement quatre secondes de plus que la Maserati.

Temps au tour mis à part, la MC20 a sauté sur le banc après avoir bouclé un tour chaud du Nürburgring. Propulsé par un V6 bi-turbo de 3,0 litres, elle est annoncée avec 621 chevaux. Le test a cependant montré des chiffres nettement inférieurs, atterrissant à 510 ch. Atteindre 621 au niveau du pédalier signifierait une perte de puissance d'environ 18 % à travers la transmission, ce qui est un peu élevé par rapport aux autres supercars modernes à moteur central. Bien sûr, de nombreux facteurs peuvent affecter la façon dont un banc dynamique mesure la puissance.

Bien qu'il ne soit pas partagé avec d'autres marques, ce V6 n'est pas exclusif à la supercar MC20 puisqu'il équipe également les Grecale Trofeo et GranTurismo, quoique dans des états de réglage inférieurs.