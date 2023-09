Les BMW M3 CS et M4 CSL représentent le sommet de la performance chez BMW. Les deux voitures sont équipées du même moteur six cylindres en ligne S58 bi-turbo de 3,0 litres. Il produit 550 ch et 650 Nm de couple et s'associe à la transmission automatique à huit vitesses de la marque allemande.

Mais les deux concurrentes se différencie dans leur conception. La M3 CS est équipée du système de traction intégrale xDrive de BMW, tandis que la M4 CSL est une propulsion. Cela donne au coupé un avantage par rapport à la berline : le poids. La M4 pèse 1625 kg, tandis que la M3 affiche 1765 kg sur la balance.

Attention, spoilers

Malheureusement, la M4 n'a pas pu profiter de son avantage de poids même si elle a eu un peu de chance contre la M3 lors des deux premières courses, cette dernière n’ayant pas activé sa traction intégrale.

Le résultat s’est inversé lors des trois dernières manches lorsque la M3 a cessé de faire des cadeaux à sa rivale. La berline s'est éloignée de la M4 à chaque départ, n'ayant besoin que de 11,1 secondes pour parcourir la piste longue de 400 mètres. La M4 a eu besoin de quatre dixièmes de plus.

BMW affirme que la M3 CS peut atteindre les 100 km/h en 3,2 secondes. Bien qu'il faille 3,6 secondes à la M4 CSL pour atteindre la même allure, leurs vitesses de pointe diffèrent (très légèrement). Elle est de 307 km/h pour la CSL et de 304 km/h pour la CS.

Les courses avec départ lancé étaient une formalité pour la M4 qui s'est imposée à chaque passage, utilisant finalement son seul avantage pour remporter trois victoires consécutives. Elle finira par perdre face à la M3 lors du test de freinage, mais de très peu.

BMW s'est donné beaucoup de mal pour alléger la M4 CSL, réduisant de presque 110 kilos le poids du véhicule grâce à une insonorisation légère, des plastiques renforcés de fibres de carbone et un silencieux arrière en titane. Les sièges arrière du coupé ont également été supprimés. La M3 CS a également subi un régime, puisqu’elle affiche 34 kilos de moins.