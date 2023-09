Le paiement d'un abonnement mensuel pour les sièges chauffants ne fait pas recette chez BMW. Dans une récente interview, Pieter Nota, membre du conseil d'administration du constructeur automobile chargé des ventes et du marketing, a déclaré que l'entreprise prévoyait de ne plus proposer d'abonnement pour l'activation des sièges chauffants d'un véhicule après sa sortie d'usine.

Nota a expliqué à Autocar que " le service n'était pas très bien accepté par les utilisateurs ", ajoutant que les clients avaient l'impression de payer deux fois plus cher. L'entreprise ne supprime pas complètement les abonnements, mais se concentre plutôt sur les logiciels et les produits liés aux services, comme les fonctions d'aide à la conduite et au stationnement. Les clients de BMW sont plus enclins à souscrire à ces offres après l'achat du véhicule, et l'entreprise y voit un réel potentiel.

Galerie: BMW X6 (2023)

53 Photos

L'année dernière, le constructeur automobile a fait grincer des dents lorsque son service d'abonnement aux sièges chauffants est devenu réalité. BMW ne l'a pas mis en œuvre sur tous les marchés, les acheteurs américains n'ayant pas eu à remettre la main au portefeuille.

Les services d'abonnement pour des fonctions autrefois incluses dans les véhicules sont une nouveauté pour l'industrie. La numérisation croissante des voitures modernes permet aux constructeurs automobiles d'injecter davantage de services liés aux logiciels et de payer des droits d'entrée dans les expériences de conduite et de propriété. En effet, les entreprises recherchent de nouvelles sources de revenus.

Les consommateurs n'aiment peut-être pas les abonnements, mais ils n'y sont pas opposés s'ils apportent une valeur ajoutée, selon une étude de S&P Global Mobility réalisée en début d'année. Cette étude a révélé que les consommateurs souhaitaient vivement des fonctions telles que la navigation améliorée et les systèmes avancés d'aide à la conduite, et qu'ils étaient prêts à s'y abonner, mais que payer pour des sièges chauffants et des fonctionnalités de démarrage à distance suscitait moins d'intérêt.

Les constructeurs automobiles pourraient avoir du mal à convaincre les consommateurs de s'abonner à certaines fonctions. Une étude de Cox Automotive a révélé que seuls 21 % des 2 000 acheteurs de voitures sur le marché interrogés connaissaient les services d'abonnement à bord des véhicules. La plupart des personnes interrogées (53 %) ont déclaré que les abonnements constituaient un avantage s'ils réduisaient le prix initial du véhicule. Près de 70 % ont déclaré qu'ils iraient voir ailleurs si une marque n'offrait certaines fonctions que par le biais d'un abonnement mensuel.

Mercedes leader dans le domaine

Le fait de placer des fonctions derrière des dispositifs payants rend l'expérience d'achat d'une voiture encore plus complexe, car les constructeurs automobiles adoptent des approches uniques à l'égard de ce type de services. Volvo a annoncé en début d'année que la marque ne proposerait pas d'abonnement pour les sièges chauffants. À l'autre bout du spectre, on trouve une entreprise comme Mercedes-Benz, qui a déclaré l'année dernière que les propriétaires de ses modèles électriques EQ pouvaient obtenir plus de puissance pour 1 200 dollars par an, ce qui permet d'augmenter la puissance d'un véhicule de 20 à 24 %.

Il semble que chaque jour, il y ait quelque chose de nouveau à souscrire, alors que l'idée de posséder réellement des choses s'éloigne. Les services d'abonnement, autrefois réservés à la musique, aux films et aux applications pour smartphones, ont fait leur entrée dans l'automobile, et il sera intéressant de voir les constructeurs automobiles s'adapter à cette nouvelle réalité. L'ajout de fonctionnalités après l'achat d'un véhicule est intéressant si les consommateurs estiment qu'il apporte une valeur ajoutée.

Comme l'a annoncé Björn Annwall, directeur de l'exploitation de Volvo, en janvier dernier, "Nous ne demanderons pas aux personnes qui ont acheté une voiture à 1 million de couronnes [85 000 euros] de payer 10 couronnes [0,80 dollar] de plus pour bénéficier du chauffage des sièges".