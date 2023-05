Passée de marque à part entière à label de luxe chez Mercedes au milieu des années 2010, Maybach a dévoilé une finition spéciale nommée Night Series.

Trois modèles vont arborer le logo au double M, avec des robes noires et des accents or rose. Les Classe S et EQS seront les premiers en bénéficier dès cette année, tandis que le GLS suivra début 2024. Mercedes proposera également des chaussures de sport, des sacs et des lunettes aux mêmes couleurs.

Mercedes-Maybach Night Series

Pour la Classe S, illustrée ici avec la version S6980 et son V12, une finition bicolore Noir Onyx/Argent Mojave sera proposée, mais aussi en noir, en gris ou en blanc. Des éléments chromés sombres, les accents roses noir dans les feux. avant et les roues remplies de logos Maybach viennent compléter cette édition spéciale.

À l'intérieur, la Classe S propose deux options de sellerie en cuir Nappa inédites : Deep White/Black Pearl Exclusive et Black Pearl Exclusive. Elles ont été créées par la division Manufaktur, chargée des personnalisations chez Mercedes, et sont dotées de passepoils brillants gris doré.

Les SUV GLS et EQS passent également du côté sombre avec des éléments extérieurs en chrome noir combinés à de l'or rose. Il est difficile de ne pas remarquer design opulent des jantes, qui se prolonge d'ailleurs sur les prises d'air, les deux SUV arborant de nombreux logos Maybach à l'avant.

La même finition bicolore de la berline sera proposée, mais vous pourrez opter pour le blanc ou le noir Obsidian dans le cas du GLS, tandis que le EQS est disponible alternativement en noir Obsidian ou en blanc Diamond.

L'intérieur des deux SUV a été quelque peu modifié. Les GLS et EQS sont dotés de cuir Nappa Black Pearl Exclusive ou Crystal White/Black Pearl, combiné à des boiseries aux accents en aluminium.