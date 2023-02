La Mercedes-Maybach S580e est le premier modèle hybride rechargeable de la marque. Le constructeur automobile propose déjà une version non-Maybach, qui a fait ses débuts en 2020. L'hybride rechargeable de la marque sera d'abord lancé en Chine. Des lancements en Thaïlande, en Europe, puis dans d'autres pays suivront.

Au cœur de ce groupe motopropulseur se trouve le moteur essence à six cylindres en ligne de 3,0 litres de Mercedes. Il développe 367 ch 500 Nm de couple à lui seul. Le moteur électrique produit 150 chevaux et un couple de 440 Nm.

Le moteur électrique et le moteur à essence produisent ensemble 510 ch 750 Nm de couple, soit la même puissance que la Mercedes-Benz S580e. Mercedes affirme que la Maybach S580e peut atteindre 100 km/h en 5,1 secondes et 250 km/h en vitesse de pointe. La vitesse maximale de la voiture en mode électrique est beaucoup plus faible, soit 140 km/h.

La Maybach est équipée de série d'un chargeur de 11 kilowatts mais un chargeur à courant continu de 60 kW, qui peut recharger la batterie en 30 minutes environ, est disponible en option. Mercedes-Maybach n'a pas divulgué la taille de la batterie, mais nous savons que la Mercedes-Benz S580e est équipée d'un bloc-batterie de 28 kWh, soit plus du double de la taille de l'hybride rechargeable qu'elle remplace. La Maybach a une autonomie électrique allant jusqu'à 100 kilomètres selon la norme WLTP, soit la même que la version Benz.

Mercedes-Maybach n'a pas détaillé ni divulgué d'autres modifications importantes apportées au modèle pour la variante rechargeable. Elle sera dotée de l'opulence, du luxe et de la technologie propre à Maybach.