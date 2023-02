Connue pour ses puissants moteurs V8, la Mercedes-AMG E 63 sera prochainement équipée d'un six cylindres en ligne hybride rechargeable. Ce nouveau groupe propulseur associe le six cylindres M256 turbo de 3,0 litres à un moteur électrique offrant une plus grande puissance et une autonomie limitée en mode tout électrique.

La nouvelle E 63, dont le lancement est prévu en 2024, utilisera un système hybride similaire à celui du coupé 4 portes Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance et du AMG C 63 S E-Performance. La marque à l'étoile n'a pas fourni de chiffres officiels sur le nouveau groupe propulseur mais attendons-nous à une puissance de l'ordre de 700 ch, ce qui représenterait une hausse significative par rapport au V8 biturbo de 4,0 litres actuel, qui développe 604 ch.

En plus du six cylindres en ligne, le groupe propulseur hybride utilisera un moteur asynchrone de 201 ch et une batterie de 4,8 kWh située sous le coffre. La puissance du moteur électrique sera envoyée aux roues arrière via une boîte de vitesses à deux rapports et un différentiel à glissement limité contrôlé électroniquement. Quant au six cylindres, il sera associé à une boîte de vitesses Speedshift MCT à neuf rapports pour transmettre la puissance aux roues avant et arrière.

Comme pour les autres modèles hybrides rechargeables d'AMG, la nouvelle E 63 disposera de sept modes de conduite différents : électrique, confort, préservation de la batterie, sport, sport+, glissade et individuel.

Même si le système hybride a été pensé pour privilégier les performances plutôt que l'efficacité, il comprend un mode tout électrique qui devrait offrir une autonomie d'une dizaine de kilomètres. La configuration est similaire à celle de la C 63 et de l'AMG GT, et grâce à elle, la nouvelle E 63 devrait se montrer plus performante que l'actuelle, qui abat le 0 à 100 km/h en trois secondes et peut atteindre 300 km/h.

AMG travaille également sur un successeur à l'actuelle E 53, utilisant une version allégée du groupe propulseur de la E 63 qui inclut un moteur électrique monté sur la boîte de vitesses. La Classe E pourrait recevoir une version du six cylindres en ligne M256 qui serait couplée à un moteur électrique sur l'essieu arrière.