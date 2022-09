Plus puissante et plus électrifiée que jamais, voici donc la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E-Performance, un modèle qui, sans surprise, devient donc hybride rechargeable. Pour l'occasion, la C 63 abandonne son légendaire V8 pour un quatre cylindres hybride et "des technologies dérivées de l'expérience en Formule 1", sans doute pour un peu moins regretter l'arrêt du V8.

Même si la mécanique fait sans doute moins rêver, nous allons le voir, les chiffres sont tout bonnement hallucinants. Mais est-ce que la voiture distillera autant d'émotions que ses prédécesseurs ? Rien n'est moins sûr.

Délicatement sportive

La Mercedes Classe C est, de base, une voiture esthétiquement réussie, en particulier la nouvelle génération, qui brille notamment par son élégance. Mercedes-AMG devait donc "débrider" un peu tout ça, sans basculer vers l'ostentatoire, et force est de constater qu'au vu des photos, c'est plutôt réussi.

La Mercedes-AMG C 63 S E-Performance est plus longue de 8,4 cm et plus large de 7,6 cm par rapport à l'ancienne génération. Elle dispose d'une nouvelle prise d'air sur le capot et d'évents aérodynamiques actifs au niveau du bouclier pour réguler le flux d'air vers le moteur. De dos, nous retrouvons les traditionnelles quatre sorties d'échappement rectangulaires. Le tout est complété par des jantes de 19 pouces de série, et 20 pouces en option.

À l'intérieur, on remarque bel et bien qu'il s'agit d'une Mercedes-AMG, avec notamment des sièges AMG Performance, de nouvelles cinématiques et de nouvelles fonctions pour les écrans d'instrumentation et d'info-divertissement, tandis que de nouveaux inserts en carbone ou en Alcantara font leur apparition. Malgré ses présentations sportives, la Mercedes-AMG C 63 S E-Performance n'en reste pas moins luxueuse.

Pas moins de 8 modes de conduite

Chez Mercedes-AMG, on ne fait pas les choses à moitié, surtout concernant la partie conduite, même si ça commencer à sérieusement faire usine à gaz. En effet, la voiture est équipée de 8 modes de conduite : Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Race, Sol glissant et Individual. Comme son nom l'indique, le premier mode utilise exclusivement le moteur électrique jusqu'à une vitesse de 125 km/h, tandis que le second se concentre sur les économies de carburant en alternant l'utilisation des deux moteurs.

Le mode Battery Hold maintient la charge de la batterie et la stocke, tandis que les modes Sport, Sport+ et Race sollicitent davantage le groupe motopropulseur hybride rechargeable. Le réglage "Sol glissant" rend l'usage de la voiture sur les surfaces glissantes plus sûre et, enfin, grâce à l'option "Individual", le conducteur peut personnaliser la consistance de la direction, la sonorité à l'échappement ou encore la fermeté des suspensions.

L'hybride orienté vers la piste

Le V8 ayant définitivement disparu, du moins sous le capot de la C 63, ce nouveau modèle badgé E-Performance est équipé d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d'un moteur quatre cylindres 2,0 litres, à savoir le fameux M139 de la Mercedes-AMG A 45 S, le quatre cylindres le plus puissant du monde, et d'une batterie de 6,1 kWh avec une architecture 400 volts (et un poids de 89 kg) alimentant un moteur électrique installé au niveau de l'essieu l'arrière.

Le quatre cylindres est équipé d'un turbocompresseur électrique (une technologie héritée de la Formule 1) et a été encore amélioré par rapport à la Classe A pour atteindre 476 ch et 545 Nm, tandis que le pack de batteries dispose d'un système de refroidissement innovant.

L'unité de puissance électrique, quant à elle, délivre 204 ch et 320 Nm et permet une autonomie 100 % électrique de 13 km. Ensemble, les deux moteurs atteignent 680 ch et 1 020 Nm de couple. Plus puissante de 170 ch que l'ancienne génération équipée d'un V8, la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S envoie toute sa cavalerie aux quatre roues motrices via une transmission automatique à 9 rapports.

Comme la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, la batterie et le moteur électrique viennent comme support au bloc thermique. Le but n'est pas de faire le plus de kilomètres en mode 100 % électrique, mais bien de mettre les avantages de l'électrique au service du moteur thermique. Même si avec un V8, ça aurait été peut-être mieux.

Des performances de supercar

Quoique, au vu du poids annoncé, peut-être que le quatre cylindres n'est pas une si mauvaise idée. Mercedes-AMG annonce une masse de 2,1 tonnes, soit le poids d'un gros SUV hybride et bien optionné. Mais avec 680 ch, les performances sont évidemment assez hallucinantes, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h, voire même 280 km/h en option.

En plus de ses performances exceptionnelles, la C 63 dispose de nombreuses technologies la rendant encore plus dynamique. Parmi elles, nous pouvons citer, par exemple, la suspension AMG Ride Control avec amortissement réglable, ou encore les roues arrière directrices qui, jusqu'à 100 km/h, pivotent jusqu'à 2,5°, tandis qu'au-dessus, elles tournent jusqu'à 0,7°.

Mercedes-AMG n'a pas encore annoncé les prix et la date de commercialisation de ce modèle, mais comme d'habitude avec la firme d'Affalterbach, la voiture devrait arriver rapidement, sans doute avant la fin de l'année ou, au plus tard, au début de l'année prochaine.