En juillet 2021, Mercedes a révélé ses intentions de devenir un fabricant de voitures électriques d'ici la fin de la décennie. Cependant, cette déclaration était accompagnée d'un gros astérisque à la fin, car l'étoile à trois branches précisait que cela ne se produirait que là où "les conditions du marché le permettent."

Cela signifie que même si le moteur à combustion interne sera retiré dans certaines régions, il y a de fortes chances que la marque allemande ait encore des véhicules à essence en vente dans la plupart des régions du monde.

Il ne s'agira pas nécessairement de petits moteurs, car Mercedes est déterminée à maintenir le V8 en vie jusqu'en 2030 et même au-delà. Dans une interview accordée au magazine australien CarSales, le vice-président du développement des véhicules du constructeur, Joerg Bartels, a déclaré que le huit cylindres est là pour rester.

Il a expliqué que tout se résumait aux réglementations plus strictes en matière d'émissions. Si le constructeur de Stuttgart parvient à le faire fonctionner et à atteindre les objectifs de moyenne de CO 2 des flottes, il n'a pas l'intention de retirer le V8 ou le plus petit six cylindres en ligne.

"En fin de compte, il doit répondre à notre stratégie globale en matière de CO 2 , et nous avons une voie claire à cet égard : être neutre en CO 2 . Et à partir de 2030, nous voulons simplement produire des électriques. Mais s'il y a encore une demande des clients [pour les V8 à essence] dans certaines régions, et que cela fait encore partie de notre offre, pourquoi devrions-nous y mettre un terme ?"

Mercedes est pleinement conscient qu'il lui sera difficile d'améliorer les moteurs à combustion interne pour répondre à des réglementations plus strictes - notamment la norme Euro 7 - mais il sait que certains clients voudront toujours acheter des voitures à six et huit cylindres. M. Bartels est convaincu que les ingénieurs peuvent rendre les moteurs conformes à la législation plus stricte, mais cela implique des coûts élevés que certains clients ne seront pas prêts à payer.

M. Bartels admet qu'il sera difficile de justifier les coûts de développement élevés des moteurs à combustion interne lorsque la norme Euro 7 entrera en vigueur au milieu de la décennie, mais ce jour n'est pas encore arrivé. En attendant, le V8 est disponible dans un assortiment de modèles et devrait continuer à être utilisé dans les futurs produits, y compris la deuxième génération de l'AMG GT.

Cependant, la Mercedes-AMG C 63 va perdre le V8 en faveur d'un quatre cylindres, et des rapports indiquent que la prochaine E 63 va également abandonner le moteur de 4,0 litres. D'un autre côté, Mercedes se fera un plaisir de vous vendre la Classe S Maybach dans sa version S680 avec un puissant V12, l'une des dernières voitures neuves à douze cylindres que l'on peut acheter.

Alors que des constructeurs comme Porsche et Toyota s'amusent avec des carburants synthétiques, Mercedes ne pense pas qu'il s'agisse d'une solution viable, car elle estime qu'ils sont toujours mauvais pour l'environnement : "Nous avons étudié la question, bien sûr. Mais d'un point de vue énergétique, cela n'a pas vraiment de sens. Combien de kilogrammes de CO 2 produisez-vous pour générer les carburants synthétiques ?"

Son rival BMW s'est également engagé à conserver ses moteurs de grosse cylindrée, promettant que les modèles M équipés de six cylindres en ligne et de V8 resteront en place jusqu'en 2030 au moins. Cependant, la M760i a été abandonnée avec la nouvelle Série 7, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de V12.