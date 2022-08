Directement sortie d'usine, la Mercedes-AMG GT Black Series est une machine déjà très impressionnante, notamment parce qu'elle est l'une des voitures les plus rapides du monde sur la Nordschleife du Nürburgring. Le préparateur allemand Opus a pour objectif de la rendre encore plus rapide. Dans cette vidéo, on la voit faire des tours dans un trafic intense autour du 'Ring.

La AMG GT Black Series préparée par Opus bénéficie de révisions qui portent la puissance du moteur à 880 chevaux (656 kilowatts), contre 720 chevaux (537 kW) en sortie d'usine. Le représentant de la société n'a donné que quelques détails sur ces modifications. Il y a un nouvel échappement qui comprend des convertisseurs catalytiques sport, et la ligne rouge est environ 400 tr/min plus élevée.

Galerie: 2021 Mercedes-AMG GT Black Series

31 Photos

Le préparateur propose en plus un réglage de 1111 chevaux (829 kW) pour la Black Series. Le problème est qu'une telle puissance est trop importante pour cette voiture sur la Nordschleife. Ce serait bien pour aller en ligne droite, mais ce n'est pas le but de ce véhicule.

La configuration de la suspension est différente, mais les amortisseurs sont les pièces de série. Elle est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R . Il s'agit de la version à gomme plus dure, qui est plus adaptée à la conduite par temps chaud. Cette gomme ne dure cependant que 20 à 25 tours de piste.

Lukas d'Opus a déclaré que cette voiture avait déjà réalisé un temps de 6 minutes et 46 secondes autour de la Nordschleife. Pour mettre cela en perspective, le meilleur tour de l'AMG GT Black Series de série était 6:43.61.

Le présentateur de la vidéo effectue le premier tour de la Nordschleife. Il est impressionnant de voir à quelle vitesse il s'habitue à la voiture. On voit bien aussi qu'il est familier avec le 'Ring, mais il est encore capable d'être à l'aise pour doubler le trafic dans un espace restreint après seulement quelques virages.

Ensuite, c'est le tour de Lukas. Malheureusement, son tour a lieu lorsque la Nordschleife est bondée de monde. Les véhicules plus lents sont censés se ranger sur la droite lorsque des véhicules plus rapides les précèdent, et la règle veut que l'on utilise un clignotant pour l'indiquer. Cependant, beaucoup de personnes ne le font pas pendant cette course. Lukas est donc plus lent, mais il est capable de mettre en évidence son habileté à négocier une piste bondée.

Si vous voulez voir ce que l'AMG GT Black Series peut faire sur le 'Ring, regardez cette vidéo :