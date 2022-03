Cette année, Mercedes-AMG fête son 55eme anniversaire. À cette occasion, le constructeur d'Affalterbach présente une nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux amateurs de voitures de sport. Voici donc la Mercedes-AMG GT Track Series, qui comme son nom l'indique, est conçue pour être utilisée lors des journées sur piste.

C'est la voiture de sport client la plus puissante jamais développée par Mercedes-AMG, et sa production est limitée à seulement 55 exemplaires. Basée sur la monstrueuse Mercedes-AMG GT Black Series, la GT Track Series repousse les limites en optant pour divers éléments développés sur les modèles GT3 et GT4. Pour cette raison, la GT Track est exclusivement réservée à un usage sur circuit.

Sous son capot, on retrouve le moteur V8 4,0 litres bi-turbo de la Mercedes-AMG GT Black Series. Les ingénieurs allemands ont amélioré ses performances grâce à des injecteurs tirés du sport automobile et un vilebrequin plat. La Mercedes-AMG GT Track Series délivre un total de 734 ch pour 850 Nm de couple. Son moteur est associé à une boîte de vitesses de course séquentielle Hewland HLS à 6 rapports avec différentiel réglable qui transfère toute la puissance sur l'essieu arrière.

Cette voiture si spéciale reçoit des amortisseurs Bilstein à quatre voies permettant entre autres de régler la hauteur de caisse. Le client pourra aussi régler les barres anti-roulis pour obtenir une configuration parfaite.

Bien entendu, la GT Track Series dispose de nombreux éléments en carbone, à commencer par le capot et les ailes. Ainsi, le poids à vide de la voiture n'est que de 1400 kg. L'aspect aérodynamique a été minutieusement étudié. Mercedes-AMG explique que des lamelles sont intégrées aux ailes en carbone au niveau de l'essieu avant afin d'améliorer la force d'appui.

Les bas de caisse, également en carbone, ont été transformés en lames verticales afin de contribuer de manière significative à une bonne circulation du flux d'air. Ils intègrent également des conduits d'air pour refroidir les freins arrière. Vue de face, on remarque que la GT Track Series bénéficie d'une immense calandre et d'un séparateur spécifique. Dans la partie arrière, la GT Track dispose d'un aileron de course réglable mécaniquement afin d'améliorer la force d'appui sur l'essieu arrière.

Les jantes de 18 pouces ont aussi été spécialement développées pour la GT Track Series. Enfin, pour la différencier, elle dispose d'une finition semi-brillante avec des éléments de design en rouge et anthracite. Cette voiture est livrée avec des freins en acier de 390 mm à l'avant et de 355 mm à l'arrière. Dans l'habitacle, on retrouve un arceau de sécurité en acier et une trappe de désincarcération au niveau du toit. Le conducteur, ou plutôt, le pilote, dispose d'un harnais de sécurité à cinq points et d'un siège personnalisable.

Les livraisons de ce bolide signé Mercedes-AMG débuteront au second semestre 2022. Les prix démarrent à partir de 369 000 € hors taxes ! Mercedes-AMG ajoute que la "GT Track Series bénéficie d'une gamme complète de services et d'assistance qui comprend également des privilèges normalement exclusifs aux équipes clientes de Mercedes-AMG Motorsport".