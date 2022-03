Le début de la saison 2022 de la Formule 1 est prévu le week-end prochain avec le Grand Prix de Bahreïn. La première course de l'année marquera les débuts en piste de la nouvelle Safety Car - la Mercedes-AMG GT Black Series. Elle partagera ses fonctions avec les Aston Martin Vantage et DBX, qui ont été introduites la saison dernière. Pendant ce temps, une AMG GT 63 S sera utilisée comme voiture médicale.

D'après Mercedes, les deux machines de performance sont presque entièrement de série. Les seules modifications concernent des équipements supplémentaires spécifiques à leurs tâches respectives sur le circuit. L'AMG GT Black Series, par exemple, est dépourvue de l'habituelle barre lumineuse sur le toit, qui a été remplacée par un groupe d'éclairage LED innovant situé dans la partie supérieure du pare-brise. Les feux orientés vers l'arrière, quant à eux, ont été intégrés dans le spoiler arrière.

Le groupe de feux de sécurité a deux modes principaux. Si les feux sont orange, cela signifie que le dépassement est interdit. Si les feux sont verts, cela signifie que les pilotes peuvent dépasser la voiture de sécurité. Mercedes explique que les modules LED sont réglables et que l'intensité de la lumière peut être adaptée aux conditions. Il est intéressant de noter que même la plaque d'immatriculation arrière est éclairée dans une couleur correspondante.

À part cela, la nouvelle voiture de sécurité de la F1 est en grande partie une Mercedes-AMG GT Black Series standard équipée du Track Package en option. Celui-ci comprend une cage fabriquée en titane et conçue pour améliorer les performances du véhicule et renforcer sa sécurité passive.

Deux tablettes sur le tableau de bord permettent à l'équipage à l'intérieur de la voiture de sécurité de surveiller la piste et la course. L'écran de gauche affiche le signal TV international, tandis que celui de droite peut être commuté entre la représentation animée montrant la position actuelle des voitures de course sur la piste ou les temps au tour actuels.

L'AMG GT Black Series est propulsée par un moteur V8 biturbo de 730 chevaux (537 kilowatts). Ce moteur est associé à une transmission à double embrayage à sept rapports. Ce véhicule peut passer de l'arrêt à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Sa vitesse maximale est de 325 km/h.