La Mercedes-AMG GT Black Series est ce qui se fait de mieux chez le constructeur d'Affalterbach. Cela dit, pas pour très longtemps car dans quelques mois, Mercedes-AMG lancera son hypercar, la One. En attendant, la Mercedes-AMG GT Black Series prend un malin plaisir à se mettre en scène. La supercar a même établi un nouveau record sur le circuit allemand du Nürburgring.

Avec son V8 4.0 L bi-turbo de 720 ch, la Black Series est une voiture extrêmement puissante. Couplée à un aérodynamisme incroyable, elle est capable de faire des merveilles sur circuit. Elle ne manque vraiment pas de puissance, enfin, sauf pour les préparateurs, qui s'amusent à gaver le moteur de testostérones.

Le préparateur allemand Opus Automotive est l'un des premiers à s'intéresser à la Mercedes-AMG GT Black Series. Et vous savez quoi, il est parvenu à extraire une puissance phénoménale de 1111 ch du moteur à huit cylindres en V. Ce modèle devient aussi puissant qu'une Bugatti Veyron, ou si vous préférez, se place au-dessus de la Mercedes-AMG One en terme de puissance.

Si vous trouvez que la puissance proposée est exagérée, Opus Automotive a pensé à tout. En effet, il existe différents kits qui poussent la puissance du moteur à 825 ch, 920 et 1001 ch. Pour extraire ces puissances, Opus Automotive a dû modifier les turbos. Ce n'est pas tout, car il a aussi placé des pistons forgés, remplacé les culasses et renforcé les bielles (sauf pour la version de 825 ch qui a simplement vu son moteur reprogrammé). Pour parfaire son travail, la boîte de vitesses a été renforcée pour encaisser cet afflux de puissance (le couple est par exemple limité).

À l'extérieur, il n'y a quasiment aucun changement. Seules les jantes ont été remplacées pour réduire leur poids et donc la masse non suspendue. Plus tard, le système d'échappement sera également changé afin que la sportive puisse faire plus de boucan. Ni les tarifs ni les performances n'ont été communiqués. Opus Automotive réserve la surprise lorsque les versions de 820 et 925 ch seront mises en vente vers mi-avril (juin pour les kits de 1001 et 1111 ch).