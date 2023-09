À la mi-2016, Mercedes-AMG a demandé à Lewis Hamilton de promouvoir l’AMG GT R et sept ans plus tard, le britannique est de retour pour présenter le modèle de deuxième génération.

Toujours équipée d'un moteur V8, la rivale de la Porsche 911 est présentée comme une belle voiture par le septuple Champion du monde F1 de 38 ans. Il possède un modèle de première génération, mais affirme que le successeur est meilleur pour une utilisation quotidienne après avoir gagné une paire de sièges supplémentaires.

Oui, la nouvelle GT est une quatre places, enfin plutôt une 2+2, un peu comme sa concurrente de Zuffenhausen. Et au cas où vous seriez curieux, les personnes mesurant jusqu'à 1,50 mètre peuvent s'asseoir à l'arrière. Dans le communiqué de presse publié la semaine dernière, Mercedes-AMG a d’ailleurs déclaré que les deux sièges supplémentaires étaient une option, donc vous pouvez vous procurer la version à deux places si votre compte en banque vous le permet et que les sièges supplémentaires vous sont inutiles.

Galerie: Mercedes-AMG GT Coupé (2023)

58 Photos

Tout comme la SL

En parlant des sièges avant, la vidéo montre la GT 2024 avec les sièges AMG Performance, en option, qui soutiennent davantage le corps en offrant un meilleur maintient sur les côtés tout en comportant des ouvertures de ventilation dans les dossiers. Passez en mode de conduite Sport, Sport+ ou RACE et les renforts latéraux sont automatiquement rétrécis.

Nous n'aurions jamais pensé qu'un jour viendrait où AMG se vanterait de la façon dont un coupé dispose d'une fonction de chargement après avoir rabattu les sièges arrière pour transporter des marchandises plus longues et plus volumineuses.

Plus loin dans la vidéo, il est même expliqué que le nouveau modèle dispose d'un "immense compartiment", accessible via le hayon à commande électrique.

Avec la deuxième génération, AMG change la nomenclature en supprimant les lettres (C, S, R) du nom du modèle. À l’avenir, la voiture de sport allemande sera alignée sur sa sœur roadster, la SL, en passant aux numéros. Dans un premier temps, seuls les modèles 55 et 63 seront proposés, et tous les deux partageront un V8 bi-turbo de 4,0 litres. Une variante hybride rechargeable appelée E Performance est également prévue.