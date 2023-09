La Mercedes-Benz Classe E 2024 a fait ses débuts en tant que familiale à traction intégrale, pour les clients souhaitant faire du tout-terrain léger, sur des routes de terre, mais qui ne veulent pas d'un SUV. La première publique aura lieu lors du prochain événement IAA Mobility à Munich.

Cette voiture présente une calandre différente de celle de la berline avec une finition "Iridium Silver" au milieu et un carénage inférieur révisé. Les passages de roues présentent un revêtement gris foncé et ce break est livré avec des roues de 18 pouces, mais des tailles de 19 et 20 pouces sont disponibles en option.

L'espace de chargement de la Mercedes est chiffré à 614 litres mais il peut s'étendre jusqu'à 1829 litres avec les sièges arrière abaissés. En comparaison, le coffre de la berline de Classe E contient 538 litres d’espace de chargement. Le tout-terrain allemand est livré de série avec un hayon électrique et un couvre-bagages rétractable.

Temps modernes obligent, la Mercedes est une hybride douce E 450 4Matic avec un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres, qui développe 375 chevaux de 5 800 à 6 100 tr/min et 500 Nm de couple. Le système électrique Boost fournit 23 chevaux et 204 Nm. Cela permet au break d’atteindre les 100 km/h en 4,7 secondes et une vitesse de pointe limitée à 210 km/h.

Bardée de technologies même sans options

La Classe E Tout-Terrain est livrée de série avec la suspension pneumatique Airmatic, à chambre unique de Mercedes, dont l'amortissement est réglable en continu. Le système maintient une garde au sol constante quelle que soit la charge dans le véhicule.

À l’intérieur, on trouve l’écran d’info-divertissement Mercedes MBUX Superscreen, soit la même configuration que dans la berline. Comme sur la quatre portes, un pare-brise passager avant est une option. Le système bénéficie d'un programme de conduite tout-terrain qui fait commuter les écrans conducteur et central pour afficher une boussole, les coordonnées de latitude et de longitude, un indicateur d'angle du véhicule et la pression des pneus. Il existe également une fonction qui propose une caméra à 360 degrés pour une meilleure visibilité du terrain environnant.

Les autres technologies présentent dans la version de base de la Classe E break comprennent une assistance au freinage actif et un ensemble d’aides au stationnement. Le pack d'assistance à la conduite en option ajoute une assistance active à la direction, une assistance active au maintien de voie, une assistance à la limitation de vitesse et un régulateur de vitesse adaptatif.