Lorsque AMG a annoncé qu'elle développait la SL et la GT Coupé de manière conjointe, certains passionnés n'ont pas tardé à reprocher à Mercedes d'avoir adouci la rivale de la Porsche 911 en la transformant en une SL avec un toit métallique fixe. Mais cette affirmation est peut-être trop prématurée car ce n'est que maintenant que le coupé a été officiellement révélé. Nous devrons attendre les premières critiques et expériences de conduite pour savoir si le nouveau GT Coupé a perdu une partie de sa sportivité…ou pas !

En attendant, dites bonjour au coupé Mercedes-AMG GT 2024. La machine haute performance se transforme en une voiture de sport 2+2 plus pratique avec une transmission intégrale 4Matic+ entièrement variable. Dans un premier temps, elle ne sera proposée qu'en versions "63" et "55" avec un moteur V8 mais il reste donc à voir si le quatre cylindres de la SL 43 avec 375 chevaux sera ajouté, plus tard, dans le cycle de vie.

Le coupé AMG GT 63 haut de gamme développe 577 chevaux et 800 Newton-mètres de couple grâce à son moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres, faisant ainsi écho à la puissance disponible dans la SL 63. Il atteint les 100 km/h en 3,1 secondes, ce qui le rend 0,4 s plus rapide que le roadster. Tenez-vous en au coupé AMG GT 55 et vous obtenez 469 ch et 700 Nm, ce qui reflète une fois de plus la SL équivalente. Cette version inférieure a besoin de 3,8 secondes pour terminer le sprint, parfaitement assortie au roadster.

Une gamme qui va s’élargir

Le plus performant des deux coupés atteindra les 315 km/h alors que la variante d'entrée de gamme plafonnera toujours à 295 km/h. Les modèles "63" et "55" ont une traction intégrale et une transmission automatique à neuf vitesses avec un embrayage de démarrage sur surface humide qui remplace le convertisseur de couple.

Le duo dynamique reçoit un différentiel à glissement limité à commande électronique, une direction aux roues arrière et des disques de frein composites de 390 mm à l’avant. Plus tard en 2024, AMG introduira des freins en céramique avec des disques plus gros, de 420 mm. Les deux variantes bénéficient d'une suspension sport avec stabilisation hydraulique semi-active, des amortisseurs adaptatifs et d'un système de relevage à l’avant pour surélever le nez de 30 millimètres.

Disponible d’ici le début de l’année de l’année 2024, le nouveau coupé Mercedes-AMG GT n'a pas encore de prix mais pour s’en tenir à une référence, la SL 55 démarre à 167 343 € tandis que la SL 63 commence à 197 850 €.

Enfin, d’autres photos ont déjà révélé qu'AMG a l'intention d'élargir la gamme du coupé GT avec au moins une variante hybride rechargeable dotée d'un port de charge monté sur le pare-chocs arrière.