Afin de célébrer les 20 ans de la Mercedes-Benz SLR McLaren lancée en septembre 2020, plusieurs événements ont été organisés au McLaren Technology Centre (MTC) de Woking au Royaume-Uni, afin de célébrer les modèles mais aussi les individus qui ont permis leur création, plusieurs membres étant encore dans l'entreprise. La supercar a été la première assemblée au MTC, inauguré peu de temps auparavant.

Parmi les modèles exposés, on retrouvait la SLR Stirling Moss, la SLR par MSO, la SLR HDK et la SLR 722 GT Prototype. Ces voitures ont été rassemblées sur le MTC Boulevard, accompagnées d'objets illustrant le développement de la voiture.

Des passionnés du SLR Club, une association internationale de propriétaires de Mercedes-Benz SLR McLaren, étaient également présents pour rencontrer les membres de l'équipe McLaren qui ont contribué à la voiture.

Issue du partenariat entre Mercedes et McLaren, la super GT occupe une place unique dans l'histoire de l'entreprise. Le projet SLR a été dévoilé à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 1999, consolidant ainsi la collaboration entre McLaren et Mercedes, alors présent en F1 uniquement avec son partenariat avec l'équipe britannique. La voiture, connue à l'origine sous le nom de Project 7, a été développée à partir du concept Mercedes-Benz SLR Vision présenté plus tôt la même année.

Galerie: Mercedes-Benz SLR McLaren

23 Photos

Fabriqué par une équipe d'anciens mécaniciens de McLaren en Formule 1, la production du prototype a marqué un moment important, puisqu'il s'agissait de la première voiture assemblée à la main au MTC.

Le design du véhicule, étroitement aligné sur la Vision de Mercedes, a pris vie grâce à une ingénierie innovante, tirant parti de l'expertise de McLaren dans l'utilisation de la fibre de carbone.

Animée par un V8 suralimenté de 5,5 litres développé par Mercedes-AMG, la super GT offrait des performances exceptionnelles avec 626 chevaux. Son 0 à 100 km/h de 3,7 secondes et sa vitesse de pointe de 336 km/h rivalisaient avec les autres supercars de l'époque.

La production a pris fin en 2009 mais McLaren a maintenu son implication. McLaren Special Operations (MSO) a présenté la SLR édition McLaren en 2010, initiant une série de revisites du modèle. La SLR par MSO en 2019 et le SLR High Downforce Kit en 2023 ont suivi, perpétuant l'héritage d'innovation de la collaboration entre McLaren et Mercedes-Benz, qui s'était séparés en F1 après la saison 2014, avant de renouer en 2021.