Une McLaren MP4-21, la monoplace utilisée par l'équipe anglaise pour la saison 2006 de Formule 1, va être mise aux enchères en fin d'année. Ce châssis, le 02, a été utilisé par Kimi Räikkönen au cours des six premières courses de l'année 2006, du GP de Bahreïn jusqu'au GP de Monaco, puis au GP de France à Magny-Cours.

Cette monoplace sera mise en vente par Bonhams à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, le 25 novembre prochain. Son tarif est estimé entre 2 500 000 et 3 500 000 dollars (entre 2 270 000 et 3 180 000 euros au taux de change actuel).

La saison 2006 a été assez difficile pour McLaren, qui n'a gagné aucune course cette année-là. Vice-Champion avec sept succès l'année précédente, Räikkönen a dû se contenter de six podiums en 2006, dont deux avec le châssis 02, une troisième place à Bahreïn suivie d'une deuxième en Australie.

Le pilote finlandais était en route vers un nouveau podium dans ce châssis au GP de Monaco quand un début d'incendie a endommagé ses câbles et provoqué son abandon. Le pilote avait alors préféré se rendre sur son yacht, dans le port de Monaco, plutôt que regagner le garage de McLaren.

Cette mésaventure a illustré l'année difficile de la formation alors dirigée par Ron Dennis puisque Juan-Pablo Montoya a choisi de quitter l'équipe et la Formule 1 en cours de saison, pour être remplacé par le pilote d'essais Pedro de la Rosa. Räikkönen a attendu la fin de l'année pour rejoindre Ferrari, avec qui il a décroché son unique titre mondial en 2007.

L'année 2007 a marqué un certain renouveau pour McLaren, avec l'arrivée de Fernando Alonso, resté seulement un an, et les grands débuts de Lewis Hamilton, devenu Champion du monde pour la première fois en 2008.

McLaren court depuis après le titre mondial, Hamilton ayant décroché ses six autres titres avec Mercedes.