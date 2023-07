Habituellement publié vers la fin de l'été, le calendrier 2024 de la Formule 1 a été dévoilé plus tôt qu'à l'accoutumée. Le championnat l'a annoncé dès ce mercredi, précisant qu'il avait déjà été validé par le Conseil Mondial du Sport Automobile, ce qui signifie qu'il ne devrait plus évoluer.

Par rapport à la saison 2023, le principal changement est le retour du Grand Prix de Chine, annulé chaque année depuis 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne est également présent après avoir été annulé cette saison à cause d'importantes inondations dans la région entourant Imola.

La F1 prévoit ainsi 24 courses, soit le plus grand nombre de son Histoire après les 22 du calendrier 2023, qui en aurait compté autant sans les annulations en Chine et en Émilie-Romagne. Trois séries de trois courses en autant de week-ends seront au programme, au début de l'été puis dans une fin de saison très dense, avec six Grands Prix en sept week-ends !

De nouvelles dates pour plusieurs courses

Parmi les autres changements, le Grand Prix Japon passe de l'automne au printemps et celui d'Azerbaïdjan fait le chemin inverse, tandis que l'épreuve à Losail, au Qatar, organisée avant celle à Austin cette année, devient l'avant-dernière manche de la saison pour se retrouver juste avant la finale à Abu Dhabi.

Ces changements permettent de rapprocher des courses situées dans les mêmes régions du monde, afin de simplifier la logistique et surtout de réduire l'empreinte carbone du championnat.

Autre changement au programme : la F1 a prévu trois courses le samedi. Les deux premières seront à Bahreïn puis en Arabie saoudite, en ouverture de la saison. Le but est d'organiser l'épreuve de Djeddah à la veille du ramadan, et le changement a poussé à changer également la date de Sakhir puisque les deux Grands Prix ne seront séparés que d'une semaine.

L'autre épreuve prévue le samedi sera dans les rues de Las Vegas. Le troisième Grand Prix sur le sol américain, après Miami et Austin, fait son arrivée au calendrier cette année, déjà avec une course urbaine prévue le samedi soir sur place, et donc durant la nuit pour les téléspectateurs européens.

La Formule 1 n'a pour le moment pas précisé quels circuits accueilleront des courses sprint, les épreuves plus courtes organisées le samedi en plus du Grand Prix du dimanche. Cette année, deux se sont déjà déroulées, à Bakou et au Red Bull Ring, et quatre autres sont prévues à Spa, à Losail, à Austin et à Interlagos.

Le calendrier 2024 de la Formule 1