La Formule 1 est soucieuse de ses effets sur l'environnement et le championnat a annoncé son ambition d'être neutre en carbone avant 2030. De multiples initiatives sont lancées pour atteindre cet objectif et le principal levier d'action repose sur le transport du fret entre les usines des équipes et les circuits.

Mercedes a récemment annoncé que ses camions rouleront avec un biocarburant quand cela sera possible dans les déplacements sur les courses disputées sur le sol européen. DHL, partenaire de la Formule 1 et en charge du transport du matériel du championnat et d'une partie de celui des équipes, va faire la même chose.

Les 19 camions du transporteur vont rouler avec du HVO100, un carburant synthétique basé sur des déchets, des résidus et des matières premières renouvelables, comme des huiles de cuisson. Ce biocarburant de deuxième génération permettra une réduction des émissions de CO2 estimée à au moins 60 %.

Les camions vont parcourir 10 600 km jusqu'à la fin de l'été, avant que la F1 ne quitte le Vieux Continent pour la fin de saison. Ils seront également équipé d'un système GPS suivant la consommation de carburant et optimisant les trajets pour réduire la consommation.

"Chaque camion peut transporter jusqu'à 40 tonnes et parcourir jusqu'à 3 500 km avec un réservoir de 1 000 litres", explique Paul Fowler, responsable de DHL Motorsport Logistics, la division du transporteur chargée du fret pour de nombreuses catégories en sports mécaniques.

Le gros des émissions de CO2 lors du transport du matériel de la F1 se fait pour les courses hors d'Europe et des mesures ont également été prises. L'équipe en charge de réaliser les images que vous voyez pendant une course n'est plus sur place mais en Angleterre, où les flux vidéos sont récoltés et montés, ce qui a réduit le transport de personnes et de matériel sur chaque piste.

Des solutions de transport multimodales associant fret terrestre et maritime ont été testées, et les containers ont été redessinés pour être intégrés dans des Boeing 777, plus efficaces que les 747 utilisés par le passé, ce qui a réduit les émissions de CO2 de 18 %.

Les monoplaces, quant à elle, ne représentent qu'une faible partie des émissions de CO2 générées par le championnat dans son ensemble, mais elles utiliseront un carburant durable à partir de la saison 2026, quand une nouvelle génération de moteurs sera lancée.