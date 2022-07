Si la transition énergétique entamée il y a quelques années était (légitimement) assimilée à une véritable révolution pour le monde des transports, l'interdiction de la vente de voitures neuves équipées d'un moteur thermique en Europe à partir de 2035 imposée par le Parlement européen semble avoir mis fin à plus de 100 ans de recherche et développement dans cette industrie.

Nous utilisons volontairement le conditionnel parce qu'il y a peut-être encore un espoir de ne pas perdre tous les investissements réalisés en plus d'un siècle d'histoire automobile, et l'espoir pourrait reposer sur une technologie qui semble intéresser plus d'un constructeur aujourd'hui.

Cette technologie, c'est le carburant de synthèse (ou appelé également "e-carburant"), des carburants synthétiques produits à partir de l'eau à la suite d'une série de processus chimiques.

Qu'est-ce qu'un carburant de synthèse et comment est-il produit ?

Les e-carburants, également connus sous le nom d'électrocarburants ou plus simplement de carburants synthétiques, sont des carburants produits artificiellement grâce à l'utilisation de la technologie "Power-to-X" à partir d'une base commune : l'eau.

Grâce à un processus chimique d'électrolyse, qui est déclenché par l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables (sinon, il n'y aurait pas d'avantages environnementaux significatifs), l'eau est divisée en oxygène et en hydrogène vert.

L'hydrogène, grâce à la synthèse "Fischer-Tropsch", est combiné au dioxyde de carbone prélevé dans l'environnement ou stocké grâce à la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, créant ainsi un gaz qui, en fonction du processus de synthèse chimique et du raffinage ultérieur, est transformé en carburant synthétique.

Les constructeurs automobiles y travaillent

Lorsque les premières sonnettes d'alarme sur la nécessité de décarboniser le secteur des transports ont commencé à retentir il y a dix ans, certains constructeurs se sont mis à la recherche de nouvelles technologies susceptibles d'offrir une alternative viable aux moteurs thermiques actuels.

Outre les groupes motopropulseurs électrifiés, de nombreux constructeurs ont trouvé dans les e-carburants une réponse à leurs questions et, depuis, plusieurs projets de développement et de production de ces carburants artificiels respectueux de l'environnement ont vu le jour.

L'un des premiers constructeurs à s'engager dans cette voie a été Audi. La firme d'Ingolstadt produit des carburants synthétiques au sein de plusieurs usines européennes, notamment de l'e-diesel dans l'usine de Laufenburg, en Suisse, qui utilise l'énergie produite par une centrale hydroélectrique et dans l'usine de Dresde, et de l'e-benzin (comme l'appellent les Allemands) dans une usine près de Reims, en France.

Audi est également rejoint par une autre marque du groupe Volkswagen. Porsche a lancé un projet pilote avec Siemens Energy pour construire une usine de production de carburant synthétique au Chili, qui devrait produire jusqu'à 550 millions de litres de carburant d'ici 2026.

Les avantages et les inconvénients

Pour que les carburants synthétiques soient une alternative viable aux groupes motopropulseurs électriques, l'hydrogène qui est amené à réagir avec le dioxyde de carbone doit être produit par un processus d'électrolyse "vert", utilisant des énergies renouvelables.

N'oubliez pas que l'avantage des carburants synthétiques n'est pas de réduire à zéro les émissions de CO 2 dans tout le cycle de production et d'utilisation de la voiture, mais d'équilibrer le CO 2 produit pendant la combustion avec le CO 2 utilisé pour produire l'e-carburant en lui-même.