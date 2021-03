Il y a quelques semaines, Bentley annonçait officiellement qu'à partir de 2030, tous ses modèles seront électriques. La transition énergétique ne se fera pas du jour au lendemain. En effet, durant les prochaines années, Bentley continuera de proposer à ses clients des modèles à moteur thermique.

Aujourd'hui, le fabricant britannique s'est dit intéressé par les carburants synthétiques. Ce sont les "nouveaux carburants" qui contrairement à l'essence et au diesel, ne rejettent pas ou très peu de CO 2 lorsqu'ils sont brûlés à l'intérieur du moteur.

Cette solution est sérieusement étudiée et envisagée par Porsche. Le constructeur de Stuttgart a d'ailleurs signé un partenariat avec Siemens afin de bâtir une usine au Chili pour produire cette essence respectueuse de l'environnement. Les essais débuteront l'an prochain.

Du côté de Bentley, autre constructeur du groupe Volkswagen, même son de cloche, même si le constructeur britannique n'est pas plus avancé que son homologue allemand.

"Nous nous intéressons davantage aux carburants durables - synthétiques ou biologiques. Nous pensons que le moteur à combustion existera encore longtemps, et si tel est le cas, alors nous pensons que les carburants synthétiques peuvent avoir un avantage environnemental significatif, nous aurons plus à dire à ce sujet ultérieurement, mais nous sommes optimistes quant à cette technologie", a déclaré Matthias Rabe, membre du comité de direction en charge de l’ingénierie de Bentley.

Le carburant synthétique représente une opportunité pour les constructeurs et pour les clients qui ne veulent surtout pas entendre parler de voitures électriques. D'après Porsche, cette essence est compatible avec tous les véhicules thermiques et ne nécessite pas de modifications particulières.

Si Porsche parvient à la produire et à l'industrialiser, les voitures thermiques pourraient rester plus longtemps que prévu dans le paysage automobile. Cela dit, cela n'empêche pas les fabricants d'opérer un virage vers l'électrique à cause des restrictions en matière d'émissions qui deviennent presque insoutenables. Audi et Volkswagen ont par ailleurs annoncé que les moteurs thermiques actuels ne seront plus remplacés par des moteurs de nouvelle génération. Ils seront tout simplement mis à jour aussi longtemps que possible afin de respecter la norme Euro 7 prévue en 2026 avant de disparaître pour l'éternité.