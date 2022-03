Les voitures à moteur thermique sont condamnées à mourir. Quelques constructeurs pensent le contraire et développent de nouveaux carburants pour sauver les moteurs à combustion interne. Porsche est persuadé que son eFuel est une solution viable et durable, le constructeur de voitures de prestige va d'ailleurs construire une usine pour la production de carburant alternatif.

Audi s'intéresse lui aussi à l'essence synthétique, mais contrairement à Porsche, la marque aux anneaux estime que les moteurs thermiques disparaîtront tôt ou tard. Pour Audi, le carburant synthétique n'est qu'une étape avant que les voitures ne deviennent 100% électriques.

"Les carburants synthétiques ne sont qu'une technologie de transition pour nous. Même si l'utilisation de ces carburants alternatifs peut être idéale pour d'autres industries, l'avenir de l'automobile sera les véhicules électriques à batterie", a expliqué Oliver Hoffmann, responsable du développement technique chez Audi.

C'est la douche froide pour ceux qui avaient une lueur d'espoir. Mais il va falloir s'y faire, car l'avenir passera indéniablement par les véhicules électriques. Audi a par ailleurs annoncé qu'à partir de 2026, il ne fabriquera plus que des véhicules électriques. Oui vous avez bien lu ! Cela veut aussi dire que le légendaire moteur 5 cylindres vit ses dernières années...

Finalement, Audi rejoint le discours de Volkswagen qui a balayé d'un geste de la main les carburants synthétiques :

"Les carburants synthétiques ne sont pas adaptés à une marque à fort volume comme Volkswagen. ils sont disponibles en quantités limitées et sont chers. Ils ne seraient pas rentables", a expliqué Ralf Brandstatter, le PDG de Volkswagen.

Les voitures électriques se multiplieront sur nos routes au cours des prochaines années. Le thermique n'est certes pas complètement mort et enterré, mais son destin semble scellé. Même des constructeurs comme Fiat et Alfa Romeo vont basculer à l'électrique, preuve que le thermique ne fait plus partie des plans d'un bon nombre de marques.