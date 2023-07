Les éditions spéciales s'enchaînent chez Alpine ! Après l'Alpine A110 Tour De Corse 75, l'Alpine A110 GT J. Rédélé et l'Alpine A110 R Fernando Alonso l'an passé, puis l'Alpine A110 R Le Mans il y a moins d'un mois, le constructeur a annoncé une nouvelle série inédite inspirée par la compétition, l'Alpine A110 S Enstone Edition. Une référence directe à l'usine d'Enstone où est basée son équipe de Formule 1, et dévoilée à l'occasion du GP de Grande-Bretagne qui se tiendra ce week-end.

Basée sur l'A110 S, plus sportive que l'A110 de base mais moins radicale que l'A110 R, cette Alpine reprend de nombreux codes de la F1. Pour la première fois dans une A110, on retrouvera des éléments en carbone issus des moules et autoclaves de l'usine de la marque du groupe Renault en Formule 1, au niveau de la visière, de la console centrale et de la zone de dépose.

Galerie: Alpine A110 S Enstone Edition

Bien que fabriquée dans l'usine de Dieppe en Normandie, l'Alpine A110 S Enstone Edition affiche son caractère britannique avec un Union Jack sur le toit, en noir brillant sur la carrosserie mate. Ce toit spécial sera proposé de série au Royaume-Uni et en option sur les autres marchés.

L'A110 S Enstone Edition est proposée en deux teintes inédites de gris mat, un foncé nommé "Gris Tonnerre" et un clair "Argent Mercure", qui contrastent avec le toit noir. On retrouve des couleurs similaires sur les jantes GT Race de 18 pouces en noir mat et sur les étriers de freins Brembo dans une teinte argentée.

À l'intérieur, les sièges Sabelt sont dotés d'une broderie exclusive. On trouve également une plaque numérotée de 1 à 300 et chaque modèle sera accompagné d'un certificat d'authenticité signé par l'équipe de Formule 1 à l'usine d'Enstone.

"Présentée au Grand Prix de Grande Bretagne à Silverstone, l’A110 S Enstone Edition dévoile une élégance sportive et une technicité toute britannique", estime Emmanuel Al Nawakil, Directeur des ventes, du réseau et des lancements Alpine.

"'Crafted in Enstone' et fabriquée à Dieppe, elle donne aux amateurs de course automobile l’occasion unique d’accéder à l’excellence et à l’expertise d’Alpine F1 avec cette édition exclusive embarquant de véritables pièces d’orfèvrerie."

Cette série limitée conserve le quatre cylindres de l'A110 S, avec ses 300 chevaux, un 0 à 100 km/h en 4,2sec et une vitesse de pointe de 275 km/h grâce à l'option kit aéro.

Les ventes seront ouvertes dès le jeudi 6 juillet dans les centres Alpine en France, au tarif de 85 000 € TTC, soit 10 500 € de plus que l'A110 S classique.