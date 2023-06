Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1978, Alpine a fait son retour dans la classique mancelle en LMP2 puis brièvement en Hypercar, que la marque retrouvera l'an prochain avec un prototype répondant à la règlementation LMDh. Le constructeur a voulu célébrer cette implication en Endurance avec une édition spéciale, nommée Alpine A110 R Le Mans.

Cette Alpine sera limitée à 100 exemplaires et proposée à 140 000 euros, avec des commandes ouvertes dès ce jeudi.

Cette édition spéciale est basée sur l'A110 R et conserve son capot, son toit et son capot moteur en fibre de carbone, ainsi que son aileron arrière et ses roues. Elle gagne une cale Road & Track, une innovation brevetée par le constructeur destinée à abaisser ou raidir la voiture de 5 % afin de gagner en stabilité. Un réglage de suspension spécial a également été ajouté.

Sur la carrosserie, Alpine a opté pour du blanc avec des accents bleus, dont deux bandes fines qui traversent toute la voiture, des dérives latérales sur l'aileron arrière et un cerclage sur les roues. Une plaque indique numérotée précise que la voiture fait partie des 100 exemplaires.

Une aile de requin a été ajoutée sur la lunette arrière en carbone, un clin d'œil à l'A480 engagée en catégorie LMP2 cette année. À l'intérieur, une plaque indique numérotée précise que la voiture fait partie des 100 exemplaires.

Les clients de l'Alpine A110 R Le Mans rejoindront le "Band of Racers " de la marque et auront le droit à un accès aux installations de l'équipe en 2024, ainsi qu'à un tour de circuit dans leur voiture avant le début de la course.

Cette édition Le Mans fait suite à l'A110 R Fernando Alonso, ancien pilote du constructeur en Formule 1, lancée l'an dernier à 105 000 euros et limitée à 32 exemplaires, autant que les victoires du double Champion du monde.

Toutes les versions de l'A110 R sont équipées d'un quatre cylindres turbo de 1,8 L de 300 chevaux et 340 Nm. Elle a été allégée à 1082 kg, soit 34 kg de moins que le modèle de base, accomplit le 0 à 100 km/h en 3,9 sec et peut atteindre 285 km/h.