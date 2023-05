l’Alpine A110 spécialement conçue pour Pikes Peak a effectué ses premiers tours de roues, en France, afin de valider différentes solutions techniques. Ses essais semblent réussis puisque l’équipe française va prendre son envol pour les Etats-Unis, lundi, afin de poursuivre les tests en vue de la célèbre course de côte qui aura lieu le 25 juin.

Le constructeur tricolore, qui a annoncé sa candidature en mars, prendra part à l’épreuve avec une A110 spéciale. Conçue par Raphael Linari, en collaboration avec Signatech, et coordonnée par le chef de projet François Letort, le bolide développe 500 ch pour un poids de seulement 950 kilos. Voici ce qu’a déclaré Laurent Rossi, le grand patron de la marque française, dans un communiqué à quelques semaines de la course :

"L’histoire d’Alpine s’est construite sur des défis. Des premiers engagements de Jean Rédélé à nos défis d’aujourd’hui, l’ADN de la marque est toujours aussi fort et présent. Cette quête de la performance nous amène à toujours viser plus haut, vers les sommets. Aujourd’hui, notre irrésistible soif de compétition nous amène à Pikes Peak, l’une des épreuves du sport automobile abreuvant l’imaginaire collectif depuis plusieurs décennies."

Galerie: Les essais de l'Alpine A110 Pikes Peak

10 Photos

"Pour courir sur une route de légende, nous avions besoin d'une voiture taillée pour l’événement. L’Alpine A110 Pikes Peak est là. Elle est l'aboutissement de l'art d'Alpine. Agressif, extrême et stylé, ce projet incarne à nouveau nos racines, notre présent et notre futur, le tout dans un pays revêtant une importance stratégique pour notre avenir. Nous restons humbles, mais nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous outre-Atlantique pour écrire une nouvelle page inoubliable de l’histoire d’Alpine à travers cette magnifique aventure vers les nuages."

Viser les sommets

La légendaire Pikes Peak est l’une des plus anciennes compétitions automobiles encore disputées aux États-Unis. Elle se court dans les montagnes Rocheuses depuis 1916 et ce monument du sport a connu de nombreuses évolutions depuis plus d’un siècle tout en restant l’un des plus beaux défis sportifs qu’il soit.

Affectueusement surnommée "the race to the clouds" (soit la course vers les nuages comme l’évoquait Rossi), cette épreuve de côte propose un tracé long de 19,93 km et rythmé par 156 virages avec un départ à 2 865 mètres d’altitude et une arrivée environ 1 440 mètres plus haut.

Les mécaniques, les organismes et les nerfs y sont mis à rude épreuve. La différence de pression de l’air influence notablement la puissance des moteurs tout au long du parcours tandis que les pilotes doivent souvent composer avec une route particulièrement poussiéreuse, des conditions climatiques changeantes, différentes expositions au soleil, des courbes en aveugle et la menace toujours présente du ravin !

Pour s’adapter à ces conditions de course, très rudes, l’aérodynamique de l’Alpine a été retravaillé, avec un splitter agressif et volumineux ainsi qu’un spoiler en deux parties pour maximiser la force d'appui et stabiliser la voiture dans les sections les plus rapides. Une nouvelle prise d'air sur le toit permet au moteur de "respirer" correctement, tandis que le diffuseur et les jupes s'inspirent de ceux de l'A110R (voir ci-dessus), la version "civile" plus orientée vers la compétition.

Ce ne sera pas une première pour Alpine dans les courses de côte puisque le Mont-Dore a vu l’Alpine A110 s'imposer dans la catégorie réservée aux voitures de moins de 1300 cm3 aux mains Jean-Pierre Jabouille (qui a piloté en F1 de 1975 et 1981 pour Tyrrell, Renault et Ligier) en 1965. Cinq ans plus tard, Jean Ortelli remportait le titre national dans les Groupes 3 et 4 avec l’Alpine A110 1300. En 2020, c’est Anthony Dubois

Qui s’est offert la couronne GT Sport du Championnat de France de la Montagne avec une Alpine A110 GT4.

Cette année, ce sera au tour de Raphaël Astier (Champion de France GT10 en 2015) de faire briller la marque française à Pikes Peak.