Lors du week-end de course de Formule 1 qui s’est tenu au Japon, à Suzuka, Alpine en a profité pour nous présenter la version la plus radicale de son A110. Son nom ? L’Alpine A110 R. Aujourd’hui, Alpine nous révèle la grille tarifaire et les équipements de cette dernière version.

Déjà disponible en pré-commande depuis le 5 octobre dernier, l’A110 R, ainsi que sa version exclusive Fernando Alonso, sont toutes les deux disponibles à la commande depuis le 1er décembre. Les livraisons quant à elles débuteront à partir de 2023.

Avec l'A110 R, Alpine augmentent les performance de l'A110 "de base", mais il en va de même pour les prix qui eux aussi augmentent, et fortement qui plus est !

En effet, pour une A110 R, il vous faudra dépenser la modique somme de 105 000 euros et 148 000 euros pour l’édition Fernando Alonso limitée à seulement 32 exemplaires. Une somme astronomique quand on la compare au prix d'une Alpine A110 d’entrée de gamme qui débute à partir de 62 500 euros.

Mais ce n'est pas tout, vous pourrez alors ajouter, lors de la configuration de votre voiture, plusieurs option. Ces dernières viennent d'être communiquées par Alpine :

Peintures Prix (TTC) Blanc Irisé 1 850 € Bleu Abysse 850 € Bleu Alpine 1 850 € Gris Tonnerre 850 € Gris Tonnerre mat 4 900 € Noir Profond De série Orange Feu 1 850 € Bleu Racing mat 6 000 €

Atelier Alpine - Personnalisation Prix Peinture 20 teintes historiques, chacune limitée à 110 unités 4 900 € Étriers de frein Étriers de frein Brembo Bleu Alpine 400 € Étriers de frein Brembo Rouge Alpine De série Étriers de frein Brembo Gold Alpine 400 € Étriers de frein Brembo Silver Alpine 400 € Étriers de frein Brembo Jaune Alpine 400 €