Tôt ou tard, toutes les voitures prennent leur retraite. Certaines après de longues et fructueuses carrières, d'autres pressées de quitter le catalogue après un flop commercial. Actuellement, les départs à la retraite s'accélèrent de façon spectaculaire. La cause, nous la connaissons tous : le passage à l'électrique. Une transition qui modifie des gammes bien établies tout en nous permettant de découvrir de nouveaux modèles.

Plusieurs modèles emblématiques vont bientôt nous quitter, à l'image de la Renault Mégane R.S. qui ne sera plus proposée au catalogue de la firme au losange à la fin 2023. Mais comme toujours, avant l'ultime au revoir, le constructeur nous prépare une version spéciale, pas aussi spéciale que la Mégane R.S. Trophy-R, mais elle vaudra toutefois le détour.

Des changements plus esthétiques que techniques

L'ultime Renault Mégane R.S. est toujours en cours de développement et nous ne devrions pas la voir avant plusieurs mois. D'après les premières informations à notre disposition, le développement se concentrera davantage sur l'esthétique que sur la mécanique.

La dernière Mégane R.S. thermique ne devrait pas voir sa puissance et son couple augmenter. Elle devrait continuer de proposer 300 ch et 420 Nm. La base sera celle de la version Trophy, donc avec le châssis Cup et le différentiel Torsen, ainsi que la transmission automatique EDC à six rapports.

Au-delà de 50 000 euros pour cette série limitée

La Mégane R.S. Ultime se distinguera des autres par des détails spécifiques tels que le motif à double losange sur le capot et le toit, les jantes de 19 pouces noires "Fuji Light Trophy" avec des inserts chromés, les coques de rétroviseurs en noir brillant, tout comme la calandre et le diffuseur. À l'intérieur, nous devrions retrouver des sièges Recaro et le système de télémétrie RS Monitor de série.

Selon les premières rumeurs, le prix devrait dépasser 50 000 euros et la production sera limitée. Comme mentionné, la Renault Megane R.S. Ultime (le nom n'est pas officiel) sera, comme son nom l'indique, la dernière version thermique de ce modèle.

Ce sera le dernier modèle de l'histoire de Renault Sport. Le label disparaîtra ensuite pour laisser place à Alpine, qui prendra les commandes de la partie sportive au sein du groupe Renault.