Comme prévu, Alpine présente la version radicale de l'A110. Son nom, Alpine A110 R, qui hélas, sonne aussi la fin de partie pour le coupé français à moteur essence qui sera remplacé dans le futur par un coupé purement électrique.

L'Alpine A110 R est naturellement un peu plus performante que les A110 S et A110 GT. Bien qu'elle conserve le moteur 1.8 TCe de 300 ch et 340 Nm de couple, cette version est différente à bien des égards. Par rapport à l'A110 S qui revendique le même niveau de puissance, la R accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, soit 0,3 seconde de mieux. Elle est de plus capable d'atteindre une vitesse maximale de 285 km/h, soit 10 km/h de plus que l'A110 S.

Les performances sont donc améliorées, mais ce n'est pas tout, car les ingénieurs français ont effectué plusieurs modifications au coupé afin qu'il soit plus affûté sur circuit. Un soin particulier a été apporté à l'aérodynamique avec un aileron à l'arrière étudié pour augmenter la charge de 29 kg et une lame avant en carbone intégrant des volets d'entrée d'air. Dans la partie arrière, Alpine a rajouté un extracteur d'air plus massif en carbone et de nouvelles ailettes en carbone pour guider les flux d'air vers le bas du diffuseur.

La profusion de carbone se poursuit sur le toit, le capot avant (avec double prise d'air) et le capot arrière, les coques de sièges (Sabelt Track avec harnais à six points) ainsi qu'au niveau des jantes dont le design diffère entre l'avant et l'arrière. A ce propos, ces jantes de 18 pouces sont plus légères (-12,5 kg) et ont été développées pour améliorer l'aéro et pour mieux refroidir les freins Brembo (disques de 320 mm). Elles sont chaussées de pneus semi-slicks Michelin Pilot Sport Cup 2 mesurant 215/40 R18 à l'avant et 245/40 R18 à l'arrière.

Le constructeur français s'est aussi attardé sur le châssis avec une suspension rabaissée de 10 mm (par rapport à l'Alpine A110 S) et des ressorts spécifiques et plus rigides qui peuvent être abaissés de 10 mm supplémentaires grâce au réglage manuel des amortisseurs. Et ce n'est pas tout, Alpine a remplacé les barres anti-roulis pour augmenter leur rigidité de 10 % à l'avant et de 25 % à l'arrière.

Tous ces changements ont permis de réduire le poids de la sportive qui n'affiche plus que 1082 kg sur la balance, soit un régime de 34 kg.

Plusieurs modes de conduite sont proposés, du mode Normal au mode Track, avec la possibilité de couper complètement l'ESC. Ces modes affectent bien entendu la réponse de l'accélérateur, les changements de vitesse et la hauteur de caisse.

Si vous mourrez d'impatience de prendre le volant de cette Alpine A110 R, vous devrez patienter sagement car sa commercialisation ne débutera qu'au mois prochain. Quant à son prix de départ, il est fixé à 105 000 € ! C'est bien plus que l'A110 S affichée à 72 500 €.