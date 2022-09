Alpine passera au tout électrique à partir de 2025. Mais d'ici là, la firme tricolore a largement de quoi encore nous proposer de belles déclinaisons de son A110. Et ce sera une nouvelle fois chose faite le 4 octobre prochain, quand le constructeur nous présentera la plus radicale de ses A110, l'A110 R.

Après nous avoir dévoilé quelques éléments techniques il y a plusieurs jours, Alpine nous présente aujourd'hui une courte vidéo mettant en avant la vitesse maximale de l'A110R. Avec 285 km/h au compteur en fond de septième, l'A110 R est 10 km/h plus rapide que l'A110 S.

En l'état actuel des choses, notamment au vu des nombreuses supercars présentent sur le marché, cette vitesse maximale n'a rien de spectaculaire. Mais pour une voiture qui oscille entre 1 102 et 1 140 kg (l'A110 R pourrait être encore plus légère) et qui est dotée d'un quatre cylindres 1,8 litre TCe de 300 ch et 340 Nm de couple (les informations sont présentes sur l'image qui illustre l'article, respectivement en haut à gauche et en haut à droite), ce n'est vraiment pas mal.

La puissance est équivalente à celle de l'A110 S, mais alors pourquoi affiche-t-elle 10 km/h de plus en vitesse maximale ? Les ingénieurs ont sans doute revu quelques éléments au niveau de la boîte de vitesses robotisée à double embrayage venant de chez Getrag. L'A110 R sera donc la plus rapide en matière de vitesse de pointe, mais aussi sur la piste grâce à un poids encore plus contenu et de nouveaux éléments aérodynamiques.

Après sa première mondiale la semaine prochaine, l'Alpine A110 R se rendra au Mondial de Paris où elle sera exposée à partir du 17 octobre.