Découvrable et électrique, découvrez l'Alpine A110 E-Ternité, le concept qui anticipe les projets zéro émission de la marque française.

Présentée en avant-première à l'occasion du Grand Prix de France de Formule 1 ce week-end, l'Alpine E-Ternité est un véritable laboratoire sur roues permettant étudier l'évolution électrifiée de la marque qui lancera une voiture de sport à batterie dans les années à venir.

Baisser le poids pour compenser les batteries

En concevant l'E-Ternité, les ingénieurs français se sont fixé pour objectif de faire jeu égal niveau performances, réglages et dynamisme de l'A110 à moteur thermique. En plus de cela, les concepteurs ont ajouté une difficulté supplémentaire en révolutionnant certains aspects de la berlinette d'origine.

Le plus notable est la transformation du coupé en cabriolet. Ou du moins en découvrable. L'Alpine, en effet, est équipée d'un toit en fibre de carbone recyclée qui peut être retiré pour une expérience de conduite cheveux au vent.

De plus, l'ensemble de la voiture comporte de nombreuses pièces de carrosserie plus légères pour contenir le gain de poids dû à la présence de la batterie. Par exemple, certaines pièces sont en lin fourni par l'entreprise Terre de Lin située près de l'usine Alpine à Dieppe en Normandie. Selon l'entreprise, ce matériau offre la même rigidité que la fibre de carbone et un meilleur confort acoustique.

Enfin, la marque française a transformé l'architecture technologique en revoyant complètement le système multimédia et en ajoutant un nouveau système audio composé de 8 haut-parleurs et d'un subwoofer.

Le moteur de la Mégane E-Tech

Zoom désormais sur le moteur... électrique ! Il s'agit du même batterie que celui de la Renault Mégane E-Tech a été utilisée pour le concept Alpine. Naturellement, les modules ont été adaptés au plancher A110 pour obtenir une répartition des masses optimisée et la plus proche possible du modèle avec le moteur thermique. Ainsi, les modules de batteries sont répartis entre l'avant (quatre), et l'arrière (huit).

Au final, l'Alpine E-Ternité pèse 258 kg de plus que l'A110 de départ, avec un poids total de 1378 kg (même si le constructeur vise à abaisser le total à 1320 kg avec de futures mises à jour).

Les performances de l'Alpine A110 électrique

On peut dire que la "mission" d'Alpine est accomplie en lisant les chiffres de performances de la fiche technique. Celles du concept A110 E-Ternité sont très proches de celles du moteur thermique, avec une puissance totale de 242 ch et 300 Nm (contre les 252-300 ch et 320-340 Nm pour les A110 thermiques).

Le 0 à 100 km/h nécessite 4,5 secondes (contre 4,4-4,2 secondes, selon la version) et une vitesse de pointe de 250 km/h (260-280 km/h).

L'introduction du moteur électrique arrière a conduit Alpine à remplacer la transmission. Ainsi, à la place de la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports d'origine, une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage plus compacte et légère a été étudiée, capable d'assurer des performances très proches de l'Alpine thermique.

En plus de cela, le constructeur a revu tout le système électronique pour l'adapter à la présence de la batterie et aux nouveaux modes de conduite. Notamment avec le logiciel qui gère à la fois la partie infodivertissement et l'ensemble du groupe motopropulseur qui peut être constamment amélioré avec des mises à jour en direct.

L'autonomie, quant à elle, est de 420 km (550 km avec le plein d'essence sur l'A110).

Qui sait combien de ces innovations trouveront leur place sur l'Alpine électrique qui devrait être prête d'ici 2026 ?