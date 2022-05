Alpine célèbre cette année le centenaire de la naissance de son fondateur. Né le 17 mai 1922, Jean Rédélé était un pilote de course, un pilote et le fondateur de la marque française.

Pour marquer cette occasion mémorable, Alpine dévoile une édition limitée de l'Alpine A110 - la A110 GT J. Rédélé. Elle est basée sur l'Alpine A110 GT mais avec des éléments de design exclusifs qui rappellent la vie de Rédélé. La A110 GT J. Rédélé est livrée avec une couleur que Jean Rédélé affectionnait particulièrement, le Gris Montebello.

S'agissant d'une A110 GT, elle développe une puissance de 300 chevaux.

Galerie: Alpine A110 GT J. Rédélé édition limitée

20 Photos

Pour compléter le look, le modèle en édition limitée est équipé de manière exclusive d'un toit noir brillant, d'un jeu de jantes Grand Prix noires de 18 pouces et d'étriers de frein argentés. Dans l'habitacle, le cuir noir et les surpiqûres grises sont assortis à l'extérieur. Il est également équipé de caractéristiques haut de gamme destinées au Grand Tourisme.

La A110 GT J. Rédélé est limitée à 100 unités seulement. Chaque véhicule sera livré avec une plaque numérotée portant la signature de Rédélé. Les acheteurs intéressés pourront passer commande le 1er juin via l'appli Alpine pour 83 000 euros.

L'édition spéciale en hommage à Jean Rédélé a été révélée à l'occasion d'un événement festif auquel ont participé plus de 1100 Alpines de toutes générations, à Dieppe, le berceau de la maruqe, sous l'impulsion du collectif IDÉA (Initiative Dieppe Événements Alpine).

Lors de cet événement, l'épouse du fondateur d'Alpine, Michelle Rédélé, s'est vu remettre les clés de la première des 100 unités A110 GT J.Rédélé. L'Alpine A522, la voiture de Formule 1 du constructeur cette saison, a également fait une apparition pour se joindre aux festivités. Elle a d'ailleurs mené le cortège, aux côtés de l' A110 GT J.Rédélé, devant les anciennes et nouvelles Alpine réunies pour fêter l'occasion.