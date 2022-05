Alpine célèbre sa participation au tout premier Grand Prix de Formule 1 de Miami avec l'A110 South Beach Colorway. La célèbre berlinette tricolore reçoit une édition spéciale qui s'inspire des thèmes et des couleurs de la ville de Floride avec de nombreuses caractéristiques uniques pour la carrosserie et l'intérieur.

La voiture peut déjà être réservée via l'appli Alpine, tandis que les commandes et la commercialisation débuteront cet été.

Pack inspiré de Miami

Le pack South Beach Colorway, qui sera ultérieurement disponible en option sur les autres finitions de l'Alpine, se distingue avant tout par les teintes Bleu Azur et Rose Bruyère. Mais pourquoi Miami alors ? Ces teintes s'inspirent des "néons d’Ocean Drive, des bâtiments art déco, des couchers de soleil aux couleurs éclatantes et de la scène musicale animée de la ville." Outre les nouvelles livrées, l'A110 se reconnaît également à ses jantes en alliage Sérac blanc de 18 pouces.

L'intérieur est équipé de tapis de sol "South Beach" avec des broderies et des garnitures assorties à la couleur de la carrosserie. Il y a également des moulures bleues ou roses (selon le choix de couleur du client) et des sièges sport et une console centrale en cuir avec des surpiqûres grises.

Moteur et équipement de haute technologie

L'Alpine A110 a fait peau neuve en novembre dernier avec un nouvel intérieur et un nouveau design de pare-chocs, tandis que le moteur est un 1.8 de 252 ch et 320 Nm (associé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports) est capable de sprinter de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

L'équipement Alpine comprend le nouveau système multimédia avec un écran tactile de 7 pouces et, en option, le menu Alpine Telemetrics qui affiche des données techniques telles que l'accéléromètre, la température de la boîte de vitesses et ses performances sur piste. Il existe également trois modes de conduite (Normal, Sport et Track) et le Launch Control.

Le prix de la garniture South Beach Colourway sera également annoncé plus tard cet été. Toutefois, nous prévoyons une légère augmentation par rapport aux 60 800 € nécessaires pour l'A110 de base.