Jamais une Alpine A110 ne deviendra hybride. Le constructeur du groupe Renault s'oriente vers un avenir 100% électrique, et pourtant, une Alpine A110 hybride existe bel et bien, même si elle n'a pas été réalisée par le constructeur lui-même.

Cette création, nous la devons à Technomap, "une entreprise tech experte en architecture électrique" se décrit elle sur son site internet basée à Martin-Eglise, tout près de Dieppe, là où sont fabriquées les Alpine.

L'idée de Technomap est de montrer son savoir-faire en matière d'électrification, et pour ce faire, quoi de mieux que de frapper aux portes des constructeurs qu'avec un prototype roulant basé sur la belle A110.

Technomap n'en est pas à son coup d'essai, plusieurs années en arrière, l'entreprise dieppoise a déjà travaillé sur l'Alpine A110 Vision présentée en 2016 comme l'explique le chef d'entreprise, Christophe Vergneault :

"À l’époque nous avons fait toute l’architecture électrique, l’intégration mécanique et la mise au point sur circuit. Nous étions très fiers… mais nous ne pouvions pas en parler"

En plus d'ajouter un moteur électrique à l'avant et une batterie entre les deux sièges de la sportive française, les spécialistes ont optimisé le moteur 1.8 TCe en le passant à l'éthanol et en augmentant sa puissance de 252 ch à 400 ch. Avec une telle cavalerie, ce prototype est sans doute l'un des plus puissants au monde.

Ce projet leur a coûté un peu plus de 500 000 € que Technomap a financé en association avec ID Concept, et grâce au soutien de la Région et de l'Europe. Cette Super Alpine A110 n'est pas prévue à la commercialisation, elle doit en plus passer plusieurs tests avant d'être présentée aux constructeurs automobiles. Le chef d'entreprise précise qu'elle roulera prochainement sur le circuit de Dreux, avant de poser ses roues sur le circuit Bugatti, au Mans.