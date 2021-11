Alpine A110 2022

L'Alpine A110, c'est sûrement la meilleure chose qui est arrivée depuis des années à l'automobile française en termes de plaisir automobile. Disponible depuis 2017, l'Alpine A110 a récemment passé le cap des 10 000 unités produites et entame son second cycle de vie, avec une évolution en profondeur de son catalogue.

En 2022, au catalogue de l'Alpine A110, il faudra compter sur trois versions : A110, A110 GT et A110 S. C'est beaucoup plus simple que l'ancienne gamme qui était composée de versions spéciales et d'éditions limitées.

Alpine A110

L'Alpine A110 conserve son fameux quatre cylindres 1,8 litre de 252 chevaux et est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes grâce à son poids plume compris entre 1102 et 1140 kilos selon les équipements.

De nouvelles options s'ajoutent au catalogue, avec notamment un Pack Confort offrant des sièges Sabelt en cuir noir réglables électriquement, des jantes de 18 pouces spécifiques, un Park Assist, un système audio Focal, un système d'échappement Sport (avec post-injection optimisée) ou encore des freins Brembo. Cette version démarre à partir de 59 500 euros (58 400 euros auparavant).

Alpine A110 GT

La petite nouvelle dans la gamme, c'est elle, même si elle ne l'est pas vraiment, puisqu'elle découle en quelque sorte d'une édition spéciale de l'A110 sortante, à savoir la Légende GT. Comme son nom l'indique, elle privilégie le confort et le luxe avec des suspensions aux réglages proches de l'A110 normale et des sièges en cuir marron à l'intérieur. Elle embarque le quatre cylindres 1,8 litre TCe dont la puissance passe de 292 à 300 chevaux, avec un régime moteur plus élevé (6300 tr/mn), tandis que le couple gagne 20 Nm à 340 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,2 secondes.

Les clients pourront dévergonder leur A110 GT puisque si, de série, elle s'équipe déjà des gros freins Brembo, elle peut même recevoir, en option, des Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slicks. Visible sur le modèle orange des photos, le kit aérodynamique, également en option (5450 euros), permet d'ajouter un aileron fixe en carbone à l'arrière, une lame elle aussi en carbone, et des soubassements retouchés pour atteindre une vitesse de pointe de 275 km/h (au lieu de 260 km/h en temps normal). À cette vitesse, Alpine annonce un gain de charge de 60 kilos sur le train avant avec la lame et de 81 kilos sur l’arrière avec l’aileron. Le prix de l'A110 GT débute à partir de 65 900 euros.

Alpine A110 S

Comme la "précédente" mouture, l'Alpine A110 S est davantage typée circuit, même si elle est techniquement similaire à la GT puisque le moteur et les performances sont les mêmes. L'A110 S est aussi la seule variante qui peut profiter d'une teinte biton (1870 euros), avec une combinaison possible assez extravagante comme le montre les photos ci-dessous. À bord, elle peut recevoir des sièges 100 % microfibre et la prédisposition pour installer un harnais.

L'A110 S est équipée d'un châssis Sport aux réglages plus fermes, d'une garde au sol rabaissée de quatre millimètres, et même de barres anti-roulis creuses pour réduire la masse, la fiche technique indiquant dix kilos de moins que l'A110 GT. Elle débute à partir de 71 500 euros (69 100 euros auparavant).

Les autres changements

Outre cette nouvelle gamme plus claire pour les clients, les ingénieurs ont apporté quelques nouveautés, avec notamment un sélecteur de conduite revu. L'A110 gagne aussi un nouveau système multimédia enfin compatible avec Apple Car Play et Android Auto.

Le système de navigation se veut désormais plus moderne avec les infos trafic en temps réel, tandis que la voiture pourra désormais recevoir quelques mises à jour à distance permettant notamment d'ajouter, par la suite, une connexion Wi-Fi. L'écran ne change pas et conserve sa taille de sept pouces. Alpine a également ajouté une aide au stationnement avec le Park Assist.

Côté technique, le mode "Normal" se voudra désormais plus confortable, tandis que le mode "Sport" permettra à la boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports d'être plus réactive, avec aussi la possibilité de multi-rétrogradage, comme certaines supercars. Autre petite nouveauté également, lors de la procédure de launch control, un cylindre est momentanément coupé afin d'accentuer la sonorité du moteur.