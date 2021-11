Alpine GTA Concept NFT

Il y a quelques mois, vous n'êtes sans doute pas passé à côté d'une création pour le moins atypique, avec l'Alpine GTA Concept, une version radicalisée de notre berlinette nationale imaginée par le designer russe Arseny Kostromin. Beaucoup auraient souhaité que ce projet devienne réalité, et c'est le cas aujourd'hui, même si on aurait aimé qu'il soit réellement réel. Explications.

Avec ce nouveau coup de projecteur sur ce projet amateur, Alpine fait d'une pierre deux coups. Outre ce nouveau moyen de communication autour d'un produit plutôt attrayant, la firme française s'attaque aussi au secteur du "crypto art" avec un concept-car exclusivement en NFT (pour "Non Fongible Token" ou jeton non-fongible en français). Il s'agit, pour résumer grossièrement la situation, d'objets 100 % virtuels que les acheteurs seront seuls à posséder.

Effectivement, même s'il s'agit d'un modèle virtuel, il n'en demeure pas moins que cette Alpine GTA Concept est à vendre, et en un nombre d'exemplaires limités. Au total, cinq livrées différentes sont disponibles :

Livrée 1 : L’expression du design de l’A521, livrée 2021 de l’Alpine F1 Team, poussée au-delà du possible en terme de performance dans le monde réel, avec toute une gamme de matériaux et de finitions pour créer une adaptation unique et extrême de la livrée Alpine F1 Team.

Livrée 2 : Version noire avec un grand A (pour Alpine) sur les flancs, ce modèle est une interprétation plus "futuriste" dans son approche du traitement des couleurs et effets de matière.

Livrée 3 : Version qui joue la carte de la francité, avec un motif tricolore de glitch numérique inspiré par l’effacement des lignes entre le virtuel et le réel provoqué par l’essor des esports, de la crypto et d’autres technologies émergentes.

Livrée 4 : Une livrée composée par l’amalgame de deux représentations topographiques. Une interaction est créée avec la livrée au travers d’un jeu de couleurs. En utilisant une paire de lunettes 3D anaglyphes, il sera possible de découvrir ce qui se cache derrière la livrée. Les lignes bleues, révélant un tracé topographique et les coordonnées GPS du Mont Blanc pour faire référence à l’histoire de la marque, associée à une seconde carte matricielle, plus futuriste, au tracé rouge qui suggère les ambitions avant-gardistes d’Alpine, dérivée de la programmation d’un algorithme de codage créatif.

Livrée 5 : L’Alpine GTA Concept dans l’emblématique bleu Alpine, fait référence à l’héritage de la marque, tel qu’il a été conçu à l’origine par Arseny Kostromin.

Ces modèles seront disponibles aux enchères sur la plateforme spécialisée OpenSea.io entre le mercredi 3 novembre 2021 à 10 heures et le vendredi 5 novembre 2021 à 3 heures. Et si vous souhaitez y participer, il y aura quelques conditions à remplir, comme détenir un portefeuille de crypto-monnaies. Pour le moment, aucune indication de prix n'a été donnée.

Ce modèle débarquera également au sein du jeu vidéo REVV, un jeu de course plutôt typé arcade et pas vraiment axé simulation comme peuvent l'être Gran Turismo ou encore Assetto Corsa. Ce jeu s'appuie sur la blokchain, une technologie de sécurisation des données où reposent les crypto-monnaies et qui a aussi permis la naissance des NFT. Les joueurs pourront ainsi bientôt piloter cette Alpine équipée d'un six cylindres de 500 chevaux, une motorisation imaginée par Arseny Kostromin, mais qui n'est pas vraiment en corrélation avec l'avenir d'Alpine à long terme.