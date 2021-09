Vous l'attendiez tous, c'est désormais officiel, PlayStation semble bien avoir entériné une date définitive pour la sortie du septième opus de Gran Turismo. Le jeu de simulation automobile le plus populaire au monde sortira sur Playstation 4 et 5 le 4 mars 2022. L'annonce a été faite lors du Playstation Showcase, un événement en ligne qui présente les bandes-annonces des nouveaux jeux qui seront lancés sur PS5.

Des graphismes spectaculaires

La nouvelle bande-annonce de Gran Turismo 7, d'une durée d'un peu plus de trois minutes, mêle cinématique et scènes tirées du gameplay.

La première partie du teaser s'ouvre sur une série d'images spectaculaires mettant en évidence l'attention technique portée aux détails pour réaliser un modèle spécifique comme la Porsche 917 Concept. Les premières minutes, on y découvre également Toyota Supra Racing, un grand classique de la saga Gran Turismo.

Une fois le côté cinématique passé, la musique reprend et les séquences mixées entre les menus du jeu et le gameplay débutent. Nous voyons ici certaines des voitures qui figureront dans le jeu, notamment la Nissan Skyline, la Toyota GR 86, la Toyota GR Yaris, la Mazda MX-5 et diverses autres sportives.

Ferrari et Lamborghini également présents

Pour les fans des deux constructeurs transalpins, il est impossible de ne pas remarquer la présence de la Ferrari FXX K, filmée à la fois sur piste et au sein de son cockpit. L'autre protagoniste du trailer, c'est la Lamborghini Huracán, qui sera entièrement personnalisable, comme la plupart des voitures du jeu.

Gran Turismo 7 se concentrera encore plus sur la personnalisation des voitures grâce à un système d'édition plus complet par rapport aux opus précédents. Il y a aussi un mode "Photo Trip", où vous pouvez prendre des photos de votre voiture dans les plus beaux endroits du monde, recréés avec des graphismes quasi-parfaits.

Néanmoins, n'oubliez pas que la patience est une vertu, et qu'il en faut quand on attend un Gran Turismo. Le jeu a déjà été reporté une fois en raison de la pandémie, et compte tenu des retards constants enregistrés par Poliphony Digital, disons qu'un nouveau retard ne nous étonnera pas vraiment, d'autant plus que la production de la PlayStation 5 a du mal à décoller à cause, comme au sein de l'industrie automobile avec la crise de semi-conducteurs.