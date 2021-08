Une nouvelle génération de consoles de jeux entraine forcément une nouvelle génération de jeux de course. Les Xbox Series S et X sont arrivées l'année dernière, et en novembre prochain, nous aurons également droit au nouveau Forza Horizon. La franchise de course en monde ouvert se dirige vers le Mexique pour le cinquième épisode, et elle apportera avec elle un catalogue de voitures bien rempli, dont l'hypercar Mercedes-AMG One "Forza Horizon Edition".

Une nouvelle bande-annonce de huit minutes met en avant un certain nombre de véhicules qui seront disponibles, mais la voiture phare de la bande-annonce est l'AMG One, qui est utilisée pour conduire la dernière étape du festival - un élément central de la franchise Forza Horizon. Mercedes et Microsoft ont travaillé en étroite collaboration pour intégrer l'hypercar dans le jeu, dont la production sera limitée à 275 unités. Microsoft a également donné à la voiture une livrée exclusive.

Galerie: Mercedes-AMG Project One “Forza Horizon Edition”

2 Photos

L'hypercar a subi une série de revers depuis que Mercedes a annoncé la voiture en 2017, ce qui a retardé sa sortie. Le V6 turbocompressé de 1,6 litre dérivé de la F1 s'est avéré un peu plus difficile à développer. Le moteur fonctionne avec quatre moteurs électriques pour produire plus de 1000 chevaux. Microsoft a également intégré l'aérodynamisme actif de la voiture dans le jeu, ainsi qu'une vitesse maximale de plus de 350 km/h. Pour beaucoup, ce sera la seule occasion de conduire l'hypercar.

Forza Horizon 5 devra satisfaire les fans de course jusqu'au prochain épisode de Forza Motorsport, et ils auront de quoi faire dans le nouveau jeu. Le Mexique sera un grand changement par rapport à la Grande-Bretagne de Forza Horizon 4.

Il y aura des forêts tropicales, des ruines mayas, des plages de sable, un volcan et bien d'autres choses à explorer, ainsi qu'une variété de modes de jeu, nouveaux ou anciens. Forza Horizon 5 sera disponible sur Xbox, y compris la Xbox One de dernière génération et Microsoft Windows, le 9 novembre. Il sera également disponible sur Xbox GamePass, le service d'abonnement aux jeux vidéo, dès le lancement.