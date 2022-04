L'annonce a fait grand bruit. Le 12 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait avoir commandé un nouveau véhicule d'intervention rapide pour la gendarmerie. Exit la Renault Mégane R.S. et place à la sublime Alpine A110 !

En tout et pour tout, l'ERI (Équipe Rapide d'Intervention) sera dotée de 26 Alpine A110 préparées par Durisotti. En décembre dernier, la sportive française aux couleurs de la gendarmerie avait été présentée dans la Cour de l'Hôtel de Beauveau, au ministère de l'Intérieur. Quelques jours plus tard, le premier exemplaire était livré par Esteban Ocon à la gendarmerie de Houdan, dans les Yvelines.

Les 25 unités restantes devaient être préparées avant d'être livrées ultérieurement. En ce mois d'avril, la gendarmerie nationale a publié les photos de tous les exemplaires Alpine A110 qui lui sont destinés en attente de livraison. La publication Facebook ne mentionne pas la date de livraison, cela ne saurait tarder.

Pour rappel, l'Alpine A110 est motorisée par le moteur quatre cylindres 1.8 TCe de 252 ch. Ne pesant qu'entre 1102 kg et 1140 kg (poids à sec), la bombinette est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.

Elle est depuis peu disponible en versions GT et S. Elles offrent un look plus sportif et sont plus puissantes que le modèle standard. En effet, leur moteur passe de 252 ch à 300 ch, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et de filer à une vitesse de pointe de 275 km/h. Les tarifs sont de 60 500 € pour l'A110, 70 500 € pour l'A110 GT et 72 500 € pour l'A110 S.

A ne pas manquer Alpine et la gendarmerie, ça ne date pas d'hier !

La collaboration entre Alpine et la gendarmerie nationale ne date pas d'hier. En 1967, la première Alpine A110 était déjà utilisée comme véhicule rapide d'intervention. Dès 1973, la gendarmerie a également roulé en Alpine A310. Elle est restée en service jusqu'en 1987. Des Alpine GTA ont également été mises à disposition de la gendarmerie, mais elles n'étaient pas en service sur les autoroutes.

Galerie: Les Alpine de la gendarmerie