Cette fois, c'est la bonne. Alpine est définitivement revenu dans les rangs de la gendarmerie pour traquer les fous du volant. Le 17 décembre dernier, dans la Cour de l'Hôtel de Beauvau (au ministère de l'Intérieur), le ministre Gérald Darmanin accompagné de Christian Rodriguez (directeur général de la Gendarmerie Nationale), de Laurent Rossi (directeur général d'Alpine) et de François Loor (directeur général de Durisotti) ont levé le voile sur les deux premiers véhicules dans leur livrée "gendarmerie nationale".

Le 31 décembre 2021, le constructeur français a officiellement livré le premier exemplaire son Alpine A110 aux forces de l'ordre. Pour l'occasion, Alpine a réalisé une vidéo dans laquelle l'Alpine A110 fonce à toute vitesse avec Esteban Ocon (pilote Formule 1) à son volant et Laurent Rossi du côté passager. La toute première Alpine A110 de la gendarmerie est arrivée à bon port (Gendarmerie de Houdan, dans les Yvelines), et comme mentionné dans le clip vidéo, il reste encore 25 unités à livrer.

Alpine livrera d'abord les pilotes du peloton motorisé de Châteauroux et du peloton d'autoroute de Salon-de-Provence. La sportive de plus de 200 ch traquera les grands excès de vitesse, mais pas seulement, car elle sera aussi utilisée par l'ERI pour chasser et intercepter les voitures de go fast.

Pour rappel, la gamme A110 a été remodelée , désormais, les clients peuvent choisir entre trois versions différentes. Il y a bien sûr l'Alpine A110 de 252 ch facturée à 59 500 €, mais aussi, l'Alpine A110 GT de 300 ch affichée à 65 900 € et enfin, l'Alpine A110 S (300 ch) qui est davantage typée circuit et qui coûte tout de même 71 500 €.

Le constructeur de Dieppe se prépare à un avenir électrique comme souhaité par Luca de Meo, le patron du groupe Renault. Alpine lancera entre autres un SUV, ainsi qu'une sportive électrique développée conjointement avec le fabricant britannique Lotus.