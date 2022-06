Tout le monde sait que Renault fera d'Alpine une marque purement électrique dans le courant de la décennie. D'ici là, l'A110 continue d'évoluer, recevant une édition spéciale après l'autre. Une manière de garder le coupé à moteur central frais et pertinent.

Ainsi, l'A110 GT Jean Rédélé présentée à la fin du mois dernier est déjà suivie par la Tour de Corse 75. Cette machine sportive tire son nom de la voiture de course qui a participé au Tour de Corse 1975.

Elle reçoit une peinture à dominante jaune avec une finition noire contrastée pour le toit et le capot. Pour agrémenter le tout, Alpine a ajouté des graphiques noirs et blancs ainsi qu'un badge spécial sur les ailes avant. Comme un clin d'œil au passé, l'A110 Tour de Corse 75 reçoit le numéro 7 à l'arrière pour honorer la voiture de rallye d'il y a presque un demi-siècle.

Alpine A110 Tour De Corse 75

16 Photos

Elle repose sur des jantes de 18 pouces avec une spectaculaire finition blanche brillante contrastée par les étriers de frein Brembo peints en orange. Les modifications visuelles se poursuivent dans l'habitacle où les sièges baquets Sabelt sont brodés Tour de Corse 75 et sont disponibles avec un harnais de compétition. Côté technologie, l'A110 Tour de Corse 75 reçoit le tout nouveau système d'infodivertissement d'Alpine, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Il est prévu de ne fabriquer que 150 voitures, qui seront vendues avec des plaques numérotées individuellement. Sn France, où elle sera commercialisée à partir du 17 juin, l'Alpine A110 Tour de Corse 75 coûte la bagatelle de 80 000 €. Soit environ 2000 € plus chère qu'une Porsche 718 Cayman S de base.

Basée sur l'A110 de 2022, elle utilise le moteur turbo 1,8 litre plus puissant avec 300 chevaux et 340 Newton-mètres. Une puissance canalisée vers l'essieu arrière par une transmission automatique à sept rapports et à double embrayage. De quoi faire le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.