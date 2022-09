Bientôt, la gamme Alpine sera encore plus complète. Le mardi 4 octobre à 12h30, la marque de Dieppe dévoilera l'A110R, la version la plus méchante et - peut-être - le dernier modèle thermique avant le passage au tout électrique.

La présentation aura lieu dans la semaine précédant le Grand Prix de Formule 1 de Suzuka, et le modèle sera également présenté au Salon de l'automobile de Paris du 17 au 23 octobre.

Le "R" de "Radical"

L'annonce de l'A110R s'accompagne de quelques images teaser montrant des dessins techniques en 3D de la voiture. Les photos laissent entrevoir une Alpine encore plus sportive que les versions actuellement commercialisées, avec de nombreux appendices aérodynamiques (un splitter, de nouvelles jupes et un aileron arrière fixe sont visibles sur les images) et un intérieur ad hoc avec des sièges de style course.

Alpine n'a pas encore communiqué grand chose sur la voiture, la décrivant seulement comme "extrême, plus légère, plus profilée et s'inspirant encore plus du monde de la course automobile". C'est précisément cette recette particulière qui a valu à l'A110 le "R" de " Radical".

Bientôt de l'électrique

Il est possible que l'on trouve sous le capot de cette Alpine une mise à jour du 1.8 turbo équipé par les autres versions de la gamme. L'A110R pourrait donc dépasser la puissance de 301 ch de la S et donc être encore plus puissante en termes d'accélération et de vitesse de pointe.

Une fois que la dernière A110 équipée d'un moteur à combustion interne sera dévoilée, le constructeur français concentrera tous ses efforts sur la transition vers l'électrique. En vue, une voiture de sport du segment B, un crossover compact et l'héritier à zéro émission de l'A110, qui pourrait arriver en 2026 après un développement partagé avec Lotus.