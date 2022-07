En ces temps tumultueux, il n'était pas acquis que, malgré les annonces faites il y a un an, le Mondial de l'Automobile 2022 aurait bien lieu. Et au contraire, plus de quatre ans après la dernière édition et après l'annulation de celle de 2020 en raison de la pandémie, le Mondial de l'Auto revient pour sa 89e édition prévue du 17 au 23 octobre 2022.

Cependant, la liste des constructeurs présents, mais surtout la liste encore plus longue des marques absentes font de ce Mondial de l'Automobile 2022 un événement à effectif réduit à la recherche d'une nouvelle identité.

En bref, il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur automobile, une sorte de retour à la normale, qui se heurte toutefois à la participation confirmée des constructeurs automobiles, qui reste faible pour le moment.

Repenser les salons automobiles

Même le salon de l'automobile de Paris, le plus touristique en termes de localisation et historiquement l'un des plus grands et des plus visités, est néanmoins confronté à un processus de réduction des effectifs et de refonte de sa formule, en raison de problèmes tels que la pénurie de puces électroniques et la crise de l'énergie et de l'approvisionnement déclenchée par la guerre en Ukraine.

Le gigantisme de ce salon, comme celui de Francfort et de Genève, semble désormais être un lointain souvenir, mais même la rationalisation de l'espace et la réduction des coûts de construction des stands opérées par les organisateurs ne semblent pas affecter la tendance qui a conduit les constructeurs à snober les salons automobiles classiques ces dernières années.

Comme le rapporte également Le Monde, les organisateurs du Mondial de l'Automobile de Paris remettent au goût du jour la formule du salon de l'automobile classique en y ajoutant, par exemple, des essais routiers de voitures dans une grande zone d'essais "XXL" avec une centaine de voitures disponibles également en soirée. Par ailleurs, le Mondial de l'Auto sera rejoint pour la première fois par Equip Auto, le salon dédié à l'après-vente automobile et aux services de mobilité connectée.

Qui sera là et qui ne le sera pas

Malgré l'absence de liste officielle de la part des organisateurs, nous avons réussi à recueillir par une série de vérifications la liste des marques présentes et absentes (par rapport à 2018) au Mondial de l'Automobile 2022, que nous résumons ci-dessous :

Présent

Alpine

Dacia

DS

Hopium

Jeep

Mercedes

NamX

Peugeot

Renault

Smart

Absent

(par rapport à 2018)

Les Allemands et d'autres ont disparu

Pour l'instant, et à moins d'un retour en arrière de dernière minute, le grand absent est l'industrie automobile allemande (à l'exception de Mercedes), avec l'ensemble du groupe Volkswagen et BMW qui ont déserté l'événement parisien. L'impression est que l'appel lancé par Luca de Meo lors du salon de l'automobile de Munich 2021 aux PDG de BMW, Mercedes et Volkswagen est resté lettre morte en Allemagne :

"L'année prochaine, quand nous devrons organiser le salon à Paris, je pourrai appeler Zipse, Kallenius et Diess et leur dire que nous étions là à Munich."

La marque Citroën manque également à l'appel, de même que Ford, Toyota et les groupes Hyundai et Jaguar Land Rover. Certains de ces grands constructeurs ont depuis longtemps décidé que les salons automobiles "traditionnels", tels que celui de Paris, ne sont plus dans l'air du temps et ne méritent pas les lourds investissements nécessaires à l'installation de grands et coûteux stands.

À cela s'ajoute la crise des micropuces qui ralentit ou arrête la production de voitures, ce qui a conduit un cadre de Ford à déclarer au Monde :

"Dans ces conditions, il n'est pas très enthousiasmant d'exposer des véhicules dont les carnets de commande débordent et pour lesquels les délais d'attente peuvent être longs."

Les innovations de Renault

Le groupe Renault sera présent à Paris avec toutes ses marques, à commencer par Alpine, qui pourrait présenter un nouveau concept sportif avec un moteur thermique à hydrogène, une anticipation d'un prochain modèle de production et une évolution du concept A4810 créé avec IED.

Le concept Alpine A4810 par IED

Dacia présentera toute sa gamme avec les Spring, Sandero, Sandero Stepway, Jogger et Duster.

La société mère de Renault est attendue au Mondial de l'Automobile de Paris avec le premier prototype de la nouvelle Renault 4 (ou 4ever comme il convient de l'appeler), préfiguration de la voiture électrique de série qui prendra place au côté de la nouvelle R5.

Renault 4ever

Il y aura également le Scenic Vision Concept et l'Austral, également de Renault.

Renault Scenic Vision Concept Renault Austral

Et Stellantis ?

DS présente sa DS 7 remaniée, et peut-être la DS 3 reliftée qui remplace la DS 3 Crossback.

DS 7

Parmi les présentations les plus attendues à Paris figure celle de la deuxième marque Stellantis présente, Jeep, qui s'apprête à dévoiler son SUV tout-terrain électrique le plus compact, connu jusqu'ici sous le nom de "Baby Jeep".

Le SUV électrique de Jeep

Peugeot présente à Paris sa nouvelle 408, un crossover aux lignes inédites qui combine le style d'un SUV avec celui d'une berline à hayon allongé.

Peugeot 408

Autres nouveautés

Également présente au Mondial de l'Automobile 2022, la nouvelle marque française Hopium, qui expose la Machina Vision, une grande berline sportive à pile à hydrogène de 500 ch qui promet plus de 1 000 km d'autonomie.

Hopium Machina Vision

Une autre première devant le grand public est le NamX HUV, un SUV à hydrogène conçu par Pininfarina qui a la particularité d'avoir des réservoirs de gaz amovibles.

NamX HUV

Pour l'instant, la liste des nouveautés apportées par Mercedes avec ses marques Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Smart n'est pas connue, mais on peut faire quelques hypothèses sur la base des dernières annonces.

Mercedes GLC Mercedes-AMG One

Une place devrait être occupée sur le stand Mercedes par la nouvelle Mercedes-AMG G 63 AMG 4x4², ainsi que par le nouveau GLC, la version définitive de la Mercedes-AMG One, la Mercedes-AMG C 43 et le SUV EQS. Quelques doutes, cependant, sur la présence du Smart #1.

Combien coûte le billet ?

Pour visiter le Mondial de l'Auto 2022 du 18 au 23 octobre 2022 (le 17 octobre est réservé à la presse), les visiteurs peuvent déjà réserver leur billet d'entrée, comme expliqué sur le site officiel du Mondial de l'Auto.

Il existe deux types de billets, le moins cher coûtant 16 euros. Dans ce cas, cependant, il s'agit d'une entrée "session" avec une heure fixe pour échelonner les visiteurs et éviter les longues files d'attente aux portes ou aux zones d'essai. En revanche, le billet "normal" avec entrée libre coûte 30 euros.

Les heures d'ouverture de l'exposition sont de 9h30 à 22h30, tous les jours sauf le dimanche 23 octobre où les portes ferment à 19h.