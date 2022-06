À quatre mois du Mondial de l'Auto 2022 à Paris, zoom sur le centre d'essai qui permettra aux visiteurs qui le souhaitent de venir tester les voitures de leur choix. En effet, les organisateurs ont prévu un centre d'essais XXL avec pas moins de 100 véhicules à tester. 100 experts produits seront là pour conseiller les visiteurs tandis que ce sont 100 000 km qui devraient être parcourus durant la semaine.

On le sait, quand il s'agit d'acheter une voiture, rien de tel que de l'essayer pour s'en faire un avis objectif. Le but de ce centre d'essai est donc effectivement d'accompagner les visiteurs dans la découverte des dernières nouveautés sur le marché, de la citadine au SUV en passant par les berlines et les coupés. Toutes les motorisations seront également représentées : l'occasion de s'essayer à l'hybride, l'hybride rechargeable, mais aussi évidemment l'électrique voire même l'hydrogène. Le thermique sera aussi de la partie.

Deux parcours seront proposés à ceux qui souhaitent profiter de ce centre d'essai, un parcours Découverte de 20 minutes, et un autre Premium de 40 minutes. Et pas besoin de sortir du parc des expositions de la Porte de Versailles pour y accéder, le centre d'essai sera accessible directement depuis l'entrée des halls 3, 4 et 6.

Des plages horaires étendues sont également prévues, de 9h30 à 21h30 du mardi au samedi, et de 9h30 à 17h le dimanche. L'occasion pour ceux qui viendraient en fin de journée, après le travail, d'en profiter aussi.

"Le Mondial sera la vitrine d'une révolution en marche et, pour cela, sera plus expérientiel que jamais !" explique Serge Gachot, directeur du Mondial. "Après deux ans de crise sanitaire, cet événement consacrera le bonheur tant attendu de pouvoir se retrouver pour cette grande fête de l'automobile. Les marques ont besoin de retrouver leur public en vrai. Face à un secteur automobile tourné vers le futur et au coeur de tant de révolutions, les gens ont besoin de toucher d'essayer, de ressentir... Il fallait faire les chose en grand !".

Le Mondial de l'Auto 2022 se tiendra à la Porte de Versailles à Paris du 18 au 23 octobre 2022.