La réponse française à la Porsche Cayman est sur le point de donner naissance à son dérivé le plus hardcore à ce jour, car Alpine est à un jour de dévoiler l'A110 R. Elle conservera le moteur essence 1,8 litre turbocompressé de la version S, un quatre cylindres hérité de la Renault Megane RS. Un précédent teaser a révélé que la puissance ne changera pas, puisque le coupé à moteur central développera les mêmes 300 ch et 340 Nm.

Malgré cela, cette version sera plus rapide en termes d'accélération et aura une vitesse de pointe plus élevée. En effet, Alpine a déjà révélé que l'A110 R atteindra 285 km/h. Alors que la S est annoncée avec un sprint de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, la R passera sous la barre des quatre secondes. Publié sur les réseaux sociaux, un court clip montre le coupé épicé réalisant le sprint en 3,9 secondes. Il n'est donc qu'une demi-seconde plus lent qu'une Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Alpine, la filiale de Renault spécialisée dans les performances, a également déclaré que l'A110 R sera encore plus légère, mais sans divulguer la quantité de graisse que ses ingénieurs ont été capables de supprimer. N'oubliez pas que l'A110 est l'une des voitures de sport les plus légères que l'on puisse acheter, puisqu'elle pèse entre 1 102 et 1 140 kg, selon les équipements. Elle a à peu près le même poids qu'une Mazda MX-5 mais avec près de 70 % de puissance en plus grâce à un moteur monté derrière les sièges.

Il reste à savoir si la R représentera l'épilogue du moteur à combustion interne avant 2025, date à laquelle Alpine se transformera en une pure marque de véhicules électriques. L'A110 a déjà été électrifiée puisque le début de l'année nous a apporté un prototype hybride de 400 chevaux avec transmission intégrale. Quelques mois plus tard, le groupe motopropulseur de la Megane E-Tech a été intégré à un prototype tout électrique baptisé A110 E-ternité. Cependant, ces deux modèles restent des modèles uniques.

Un successeur électrique indirect de l'A110 arrivera en 2026 sur une plateforme co-développée avec Lotus. D'ici là, sa rivale, la Porsche Cayman, et sa sœur Boxster, seront également électriques à partir de 2025.