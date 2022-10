Avec la Megane E-Tech, Renault dispose actuellement d'une compacte électrique très performante. La firme au Losange vend également une voiture à hayon à moteur thermique portant un nom similaire - la Megane RS - mais il semble qu'elle sera abandonnée d'ici un an environ. Et il ne s'agit pas d'une simple rumeur, puisqu'un dirigeant de Renault l'a confirmé.

Le magazine australien Drive s'est récemment entretenu avec Glen Sealey, directeur général de Renault Australie, qui a déclaré à la publication en ligne que le modèle badgé Renault Sport s'arrêtera à la fin de l'année 2023, car la demande de véhicules performants à essence dans ce segment diminue. Sealey n'a pas spécifiquement confirmé que l'annulation couvrira tous les marchés mondiaux, bien que ses mots le suggèrent fortement.

"La Mégane RS cesse d'être produite l'année prochaine. Je n'ai pas encore la date de fin de production, mais du point de vue de la production, elle ne continuera pas au-delà de la fin de l'année prochaine. La demande pour les compactes sportives en Europe est en baisse. Elle peut être remplacée par une voiture électrique. Et il est logique de passer de l'une à l'autre", a déclaré Sealey à Drive.

En lisant entre les lignes, Renault pourrait travailler sur une version sportive de la Mégane E-Tech pour égaler la puissance et les performances de la Mégane R.S. Actuellement, la Mégane électrique la plus puissante développe 220 chevaux et 300 Nm de couple pour une accélération de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. La Mégane RS en version Trophy, quant à elle, est propulsée par un moteur 1,8 litre turbo de 300 ch développant 420 Nm, ce qui laisse effectivement de la place à l'électrique pour aller chercher plus de puissance et de sportivité.

L'avenir de la comapcte à combustion semble pour le moins incertain. Au moins en Australie, Renault va sortir une édition limitée du modèle final et l'on peut supposer qu'il en sera de même en Europe. En ce qui concerne un remplacement direct - sans inclure une potentielle Megane E-Tech plus sportive - il semble très improbable qu'une nouvelle compacte à moteur à combustion interne soit introduite de sitôt.