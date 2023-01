La Renault Mégane R.S. Ultime avait déjà été aperçue mais le constructeur français en a révélé tous les détails et publié ses photos. Cette déclinaison sera le tout dernier modèle de Renault Sport, qui commercialisera ensuite ses modèles sportifs via la marque Alpine. La Mégane RS Ultime sera visible au Tokyo Auto Salon et produite à 1976 exemplaires, en référence à l'année de fondation de Renault Sport.

Ce modèle est basé sur la Trophy-R, la déclinaison le plus puissante de la Mégane R.S., et reprend le châssis Cup. Disponible en Noir Étoilé, Blanc Nacré, Jaune Sirius et Orange Tonic, cette Mégane affichera des éléments en noir sur les portes, le capot, à l'arrière et sur le toit. Le mot "Ultime" est visible à l'avant et l'année 1976 apparaît sur le côté. Par rapport à la Mégane classique, la RS a une carrosserie plus imposante, plus large de 60 mm à l'avant et de 45 mm à l'arrière.

Le moteur de l'Alpine A110 de milieu de gamme, un quatre cylindres 1,8 litre de 300 chevaux et 420 Nm de couple, équipera cette Mégane R.S. Ultime.

Même si les photos publiées par Renault montrent des versions manuelles et automatique, la version commercialisée en Europe ne sera disponible qu'en EDC (le nom donné par Renault à ses automatiques) à six rapports.

Côté pneus, Renault a opté pour les semi-slicks Bridgestone Potenza S007, à la base développés pour la Trophy- R. La Renault Mégane R.S. Ultime est équipée de roues 19 pouces et de freins Brembo avec des étriers rouges.

À l'intérieur, l'Ultime a des baquets Recaro recouverts d'Alcantara, avec les logos R.S. Pour montrer le statut spécial de ce modèle, Renault a ajouté une plaque numérotée en bas de la console centrale, signée par le pilote de développement Laurent Hurgon, détenteur des records sur le Nürburgring, à Suzuka et à Spa-Francorchamps pour les modèles traction, à chaque fois avec la Trophy-R.

La planche de bord conserve l'instrumentation numérique 10 pouces et l'écran tactile central de 9,3 pouces, avec un système de télémétrie et des haut-parleurs Bose. Peu d'options sont disponibles si ce n'est l'affichage tête haute, un toit ouvrant et une housse personnalisée, un choix logique pour un modèle qui restera dans l'Histoire du Losange.

Cette Renault Mégane R.S. Ultime devrait être disponible à la vente au printemps et remplacera les versions RS et RS Trophy au catalogue. Le tarif devrait dépasser les 50 000€.