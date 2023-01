Le Japon se prépare à nouveau à accueillir une vague de passionnés pour le Tokyo Auto Salon, prévu du 13 au 15 janvier au Makuhari Messe, dans la ville de Chiba. L'exposition japonaise est la vitrine idéale pour que les constructeurs exposent leurs derniers produits, leurs concepts ainsi que leurs nouveaux modèles de production.

En plus des marques, de nombreux préparateurs seront présents avec leurs kits carrosseries et leurs accessoires, conçus pour rendre les modèles les plus populaires, vraiment uniques.

Daihatsu

Daihatsu Copen Clubsport au Salon de l'auto de Tokyo 2023

Bien qu'elle ne soit plus présente en Europe, Daihatsu est une marque qui reste très populaire et appréciée au Japon. Au Tokyo Auto Show, la marque japonaise expose une série de concepts basés sur ses kei cars (voitures super compactes qui bénéficient de divers avantages fiscaux dans le pays), dont la Copen Clubsport.

Pour Daihatsu, il s'agit d'un retour au passé, le petit roadster (également vendu en Europe par le passé) recevant un traitement sportif pour célébrer son 20e anniversaire.

Marche de la Liberté

Ferrari F40 de Liberty Walk

Le préparateur japonais, célèbre pour ses préparation pour le moins excessives, est de retour avec un kit de carrosserie exclusif dédié à la Ferrari F40. Caractérisé par des formes de carrosserie extra-larges et super-basses, le kit de carrosserie de Liberty Walk divise certainement les amateurs sans altérer en rien l'âme de la Rossa, à savoir le V8 de 478 ch.

Outre la F40, l'atelier prépare une série de réglages exclusifs pour la Lamborghini Murcielago, la Lexus LX600 et la Nissan GT-R.

Mugen

Honda ZR-V by Mugen

Le préparateur spécialisé dans les Honda est présent avec une série d'accessoires exclusifs dédiés au ZR-V ainsi qu'à la nouvelle Civic Type-R. Des appendices aérodynamiques, de nouvelles jantes en alliage et des améliorations du moteur sont attendus pour les deux modèles, qui arriveront également en Europe au cours de l'année 2023.

Nissan

Nissan Fairlady Z

Nissan joue à domicile au Tokyo Auto Salon en présentant plusieurs concepts exclusifs pour le marché asiatique. La principale vedette de l'exposition de Nissan est une Fairlady Z personnalisée, qui vient de remporter le Tokyo International Custom Car Contest 2022.

Aux côtés de la voiture de sport de plus de 400 ch, on trouve également la Roox Suite, un modèle ultra-compact destiné à la mobilité urbaine, le monospace Serena ainsi que les concepts Sakura et Ariya.

Renault

Renault Megane RS

La dernière version de la Renault Megane RS sera présentée au Tokyo Auto Salon. Cette série limitée sera le chant du cygne de la voiture de sport compacte, qui sera définitivement arrêtée à la fin de 2023.

Elle devrait toujours disposer du 1.8 L turbo de 300 ch, des autres versions mais avec une configuration moins extrême que celle de la Trophy-R. Le prix, quant à lui, pourrait dépasser 50 000 euros.

Subaru

Subaru au Salon de l'auto de Tokyo

À domicile, Subaru présente en première mondiale, une Impreza modifiée avec des composants STI qui seront ensuite disponibles dans le catalogue officiel d'accessoires. Toujours sur le thème du sport, le concept Levorg STI Sport# ainsi que la BRZ, participant au championnat japonais GT300 seront exposés.

Seront également exposés les SUV crossover Crosstrek et Rex, transformés pour l'occasion en tout-terrain et rebaptisés Gear Boost Concept. Les deux modèles disposent d'un équipement plus riche pour faire face aux conditions tout-terrain les plus exigeantes, avec des protections renforcées et des pneus spéciaux.

Toyota

Toyota au Salon de l'auto de Tokyo 2023

Trois versions spéciales du RAV4 hybride rechargeable seront présentées au Tokyo Auto Salon. Celui qui sera équipé du pack Offroad disposera de pare-chocs en plastique, d'une hauteur de caisse surrélevé, d'un coffre de toit et d'une série d'accessoires destinés à améliorer la conduite tout-terrain. Il y a ensuite une évolution de la finition Adventure et la version Toyota Sport Package avec des garnitures et des détails de la même couleur que la carrosserie.