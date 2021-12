Daihatsu prépare des véhicules très spéciaux pour le Tokyo Motor Show 2022. Du 14 au 16 janvier, la marque japonaise jouera à domicile et présentera ses propositions pour lutter contre le stress de la circulation et du stationnement. Entre les "micro-campeurs" et les SUV compacts prêts pour l'aventure, voici ce que Daihatsu vous réserve.

Extra petites aventures

La marque japonaise est une référence en matière de Kei Car. Ce segment de marché est régi par la loi japonaise, qui encourage l'achat de ces voitures compactes (d'une longueur maximale de 3,4 m pour 1,48 m de large) par une fiscalité plus avantageuse que celle des modèles traditionnels.

Daihatsu Atrai Premium

Cependant, la construction de petites voitures n'a pas réduit l'imagination des ingénieurs japonais. Le point fort de Daihatsu au Tokyo Motor Show est l'Atrai Deck Camper, un véhicule unique combinant les caractéristiques d'un pick-up et d'une camionnette avec une "micro-tente". En outre, la barre à LED installée sur le toit et la livrée orange, blanche, noire et grise renforcent encore la personnalité de l'Atrai.

Pour la ville et l'extérieur

Ceux qui souhaitent un Daihatsu plus discret peuvent opter pour la finition Atrai Premium, qui fait ressortir le côté plus épuré du modèle avec une multitude de chrome et une grande calandre verticale. Deux versions du SUV Rocky, dont l'ancêtre des années 1980 et 1990 était l'un des principaux rivaux de la Suzuki Samurai, seront également présentées au salon de Tokyo.

Daihatsu Rocky Premium Daihatsu Rocky Crossfield

Le Rocky "moderne" est disponible dans une variante "Premium" avec des détails et des éléments bleus, et "Crossfield", qui met l'accent sur l'aventure. Sur cette préparation spéciale, nous trouvons une garde au sol accrue, des pneus tout-terrain, une calandre et des inserts noirs et un coffre de toit.

Enfin, il est question d'une "Copen Assembly Experience" dans laquelle les visiteurs auront la possibilité de construire l'avant du petit roadster directement sur la carrosserie d'un pick-up.

Il est très probable que nous ne les verrons jamais en Europe, mais lequel de ces modèles vous intrigue le plus ?