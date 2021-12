Les fans japonais de Honda auront l'occasion de découvrir en avant-première la nouvelle Civic Type R en janvier prochain. La nouvelle génération sera exposée au Tokyo Auto Salon 2022, qui se tiendra du 14 au 16 janvier. Il ne s'agit toutefois pas des débuts officiels de la Type R. La voiture exposée sera un prototype qui portera encore un camouflage.

La voiture sera également présentée dans une vidéo qui permettra aux visiteurs du salon d'avoir un aperçu du développement de la Type R. En outre, Honda affirme que la Type R de production fera ses débuts l'année prochaine et qu'il s'agira de la Type R la plus performante de toutes.

Galerie: 2023 Honda Civic Type R Teaser Photos

22 Photos

Les photos et vidéos espions nous ont déjà donné un petit aperçu. Le moteur à quatre cylindres est toujours en vigueur, et il est presque certain qu'il entraînera les roues avant avec une transmission manuelle. Les images vidéo du Nürburgring montrent que la voiture attaque les virages avec une vitesse et une stabilité impressionnantes, sans aucun signe de sous-virage. Le grognement discret de l'échappement à sortie centrale n'est pas mal non plus.

L'actuelle Type R développe 320 ch grâce à son quatre cylindres turbo et réalise un tour du circuit en 7 minutes 43,8 secondes. On s'attend donc à plus de puissance si le nouveau modèle doit être le plus performant de tous. Certaines rumeurs folles prétendent que 400 ch pourraient se trouver sous le capot, mais cela semble peu probable.

Le prototype Type R rejoindra ses rivales de Subaru, Nissan et Mitsubishi au salon. Un nouveau concept STI électrique sera présenté sur le stand Subaru, et Mitsubishi montrera un concept inconnu en version Ralliart. Nissan présentera officiellement sa nouvelle Z pour le Japon sous plusieurs formes, dont un concept unique.

Le variant Omicron du COVID-19 fait actuellement des ravages dans de nombreuses régions du monde, ce qui a conduit General Motors à se retirer du CES Show de Las Vegas qui se tient une semaine avant celui de Tokyo. Espérons que le salon de Tokyo ne soit pas annulé.