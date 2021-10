La Honda Civic Type R est une petite institution dans l'univers des compactes sportives. Néanmoins, avec les nouvelles normes environnementales, ces modèles ont tendance à se raréfier, la faute à des taxes devenues bien trop importantes. Les constructeurs n'ont donc pas d'autres choix que de passer par la case électrification afin de redonner un second souffle à ce segment actuellement en perdition.

Bonne nouvelle, la nouvelle génération de Honda Civic aura le droit à sa version sportive, comme l'avait déjà officialisé la marque il y a quelques mois. Reste à savoir quel moteur nous retrouverons sous son capot. Via les premières photos dévoilées aujourd'hui, nous n'apprendrons malheureusement pas grand-chose à ce sujet.

Néanmoins, plusieurs informations − encore non confirmées − ont fuité, et contrairement aux folles rumeurs qui annonçaient un groupe motopropulseur hybride de 400 chevaux et une transmission intégrale, cette nouvelle génération devrait conserver le quatre cylindres 2,0 litres de l'ancienne, avec un peu plus de puissance, et surtout avec une boîte manuelle exclusivement. La Type R devrait ainsi être la dernière Honda vendue en Europe avec une motorisation 100 % thermique.

Honda en dévoile davantage sur l'esthétique et l'aérodynamisme de sa future sportive, avec deux images d'un prototype encore camouflé, mais qui laissent transparaître quelques détails intéressants.

On remarque notamment la présence d'un imposant aileron à l'arrière, qui se trouve être légèrement plus haut par rapport à l'ancienne génération. Nous retrouvons également la fameuse triple sortie d'échappement typique de la Type R. Celle-ci est aussi différente de la version sortante, puisque l'embout central est désormais plus gros que les deux autres, a contrario de l'ancienne où il était plus petit et servait de résonateur. Sur les photos, on remarque également la présence d'étriers Brembo rouges et de pneus Michelin Pilot Sport 4.

Globalement, cette nouvelle Honda Civic Type R à l'air moins chargée esthétiquement parlant, notamment parce que la Civic de base est aujourd'hui plus consensuelle que la précédente. La partie avant paraît plus agressive, avec une plus grande prise d'air inférieure flanquée de ce que nous espérons être de vraies entrées d'air. La calandre semble être plus imposante et présente un motif en nid d'abeille légèrement différent de celui de la Civic standard.

Les premiers prototypes devraient débuter leurs premiers tests ces prochains jours sur l'exigeant tracé du Nürburgring. La voiture devrait être officiellement présentée l'année prochaine, avant une commercialisation qui pourrait intervenir en 2023. Honda devrait proposer sa Type R en Europe, mais qu'en sera-t-il du marché français et de ses taxes outrageusement élevées ? Réponse d'ici quelques mois sans doute.